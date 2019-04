Fico nemohol, Kiska môže? "Nezávislý" prezident propaguje svoju stranu

Robert Fico bol pred piatimi rokmi kritizovaný, že ako premiér za svoju stranu Smer kandidoval za prezidenta. Maroš Šefčovič pri nedávnej kandidatúre na post hlavy štátu pôsobenie v Európskej komisii prerušil a kandidoval ako politicky nezávislý. Môže Andrej Kiska ako nezávislý prezident zakladať a propagovať svoju politickú stranu? Je to otázka vkusu a vhodnosti, ale po právnej stránke je to v poriadku, hovorí pre TV Pravda Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV.

Prezident Andrej Kiska bude vo svojej pozícii do polovice júna. Napriek tomu, že na Slovensku sa tradovalo, že prezident je nadstranícky, Kiska podporil po voľbách budúcu prezidentku Zuzanu Čaputovú a teraz zakladá vlastnú politickú stranu. Na jej propagáciu využíva aj svoju pozíciu prezidenta SR, do ktorej ho zvolili občania. Je to v poriadku? Pozrite si viac vo videu TV Pravda.

VIDEO: Kiska má do polovice júna, kým ho v kresle vystrieda Čaputová v agende menovanie sudcov Ústavného súdu SR. Aké možnosti pri menovaní sudcov má Kiska? Sú správne jeho argumenty a akú úlohu môže zohrať Čaputová? Môže Kiska z pozície prezidenta propagovať svoju budúcu stranu? Je to v súlade s ústavou, zákonmi či morálkou? Pozrite si vo videu názor Lucie Berdisovej z Ústavu štátu a práva SAV.