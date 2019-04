Blaha: Kiska zožerie SaS, OĽaNO aj Sme rodina. Klus: Prezident sa zaradil k rozbíjačom pravice

Aj Klus si myslí, že zakazovať stranu je zlé rozhodnutie, no nerozpustiť ju by bolo ešte horšie. Blaha a Klus debatovali v relácii TV Pravda Ide o pravdu, ktorú moderuje Zuzana Martináková, aj o tom, koho ohrozí nová strana prezidenta Andreja Kisku.

Klus mieni, že návrhom generálneho prokurátora na rozpustenie ĽS NS bol vypustený džin z fľaše a súd sa môže rozhodnúť len medzi dvoma zlými riešeniami. „Zlé rozhodnutie je stranu rozpustiť, z poslancov a Mariana Kotlebu sa stanú martýri a je možné, že to budú využívať vo svoj prospech,“ obáva sa Klus, no jedným dychom dodal, že ešte horšie by bolo, ak by súd stranu nerozpustil, lebo by tým legitimizoval ich činnosť – ako je napríklad popieranie holokaustu, hlásenie sa k fašistickému štátu, ich snaha zaviesť cenzúru či označovanie časti občanov za parazitov či úchylákov.

„Nie som právnik, vnímam to ako právny spor. Neťahal by som do toho politiku,“ vyhlásil Blaha a dodal, že má vážne výhrady, akým spôsobom kotlebovci „opľúvajú SNP“ a osloboditeľov z Červenej armády. Zároveň si myslí, že nie je najlepšou cestou robiť z nich mučeníkov. Podľa jeho názoru väčšina voličov ĽS NS nie sú fašisti, len nespokojní voliči. „Dá sa rozumieť tej emócii, volia túto stranu na znak vzdoru,“ myslí si Blaha, podľa ktorého sa tento problém zákazom strany nevyrieši, ale voličom treba ponúknuť lepšiu alternatívu.

Poslanci hovorili aj o tom, či novovzniknuté politické subjekty – ako napríklad Progresívne Slovensko či avizovaná Kiskova strana – zatrasú politickou scénou. „Samozrejme, nemôžeme sa tváriť, že sa nič nedeje. Je evidentné, že sa Andrej Kiska zaradil do okruhu rozbíjačov pravice. Nerozumiem, prečo nevyužil ponuky od nás aj od iných strán,“ netajil sklamanie z prezidentovej novej strany Klus. Nevylúčil, že Kisku môžu diskvalifikovať jeho kauzy a bude sa musieť pred voličmi za ne zodpovedať. Čo sa týka Progresívneho Slovenska, tá podľa Klusa nie je súperom pravicovej SaS, keďže ide o ľavicovú stranu. Zároveň však uviedol, že tieto nové subjekty budú potrebovať ako možných koaličných partnerov, aby „poslali Smer do histórie“. „Kiska zožerie SaS, OĽaNO aj Sme rodina,“ myslí si Blaha. „Pre nás bude o rok súperom projekt Esetu. Neviem, ako sa bude volať, ale bude to projekt Esetu. A tí zvalcujú ako pána Sulíka, tak pána Matoviča, aj pána Kollára,“ komentoval ďalej Blaha, podľa firma Eset nebude financovať len Kiskovu stranu, ale finančne sa mala podieľať aj na predvolebnej kampani Zuzany Čaputovej.