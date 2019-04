Čaputovej angličtina? Netrúfla si. Cez BBC poslala do sveta odkaz v slovenčine

Aféru, že nevie po anglicky Zuzana Čaputová vo finále prezidentského súboja s Marošom Šefčovičom rázne uzavrela s tým, že vie. Debatu v angličtine ale odmietla a aj po zvolení nie je jasné či sa dohovorí na anglicky s inými štátnikmi. Aj pre Pravdu Čaputová povedala, že sa po anglicky "dohovorí". V stredu zverejnila britská stanica BBC rozhovor, kde Čaputová však odpovedá po slovensky, a redaktor kladie otázky v angličtine. Redaktor BBC pre Pravdu potvrdil, že to tak bolo na žiadosť Čaputovej, s tým, že pridali titulky v angličtine.

Doterajšie politické špičky na Slovensku väčšinou po anglicky hovorili. Najmä v posledných rokoch sa to stalo nevyhnutnosťou, keďže Slovensko sa etablovalo v EÚ a rozhoduje sa o nás najmä v Bruseli, Berlíne, Washingtone či Moskve. Bývalý premiér Robert Fico absolvoval rozhovory pre zahraničné médiá v angličtine a podobne aj expremiér Mikuláš Dzurinda. Obaja dotiahli Slovensko do európskych a transatlantických štruktúr. Budúca prezidentka Čaputová si nateraz na rozhovor v angličtine pre britskú BBC netrúfla. Viac si pozrite vo videu.

VIDEO: Pozrite si ako Čaputová absolvovala pre BBC rozhovor v slovenčine. Ako to vysvetlil jej tím? Ide o medzinárodný lapsus, keď ľudia vo svete počujú jej slovenčinu, ale netušia čo hovorí? TV Pravda sa na to pýtala Márie Holubovej, odborníčky na protokol a dejiny diplomacie z UMB v Banskej Bystrici. Tá sa vyjadrila aj k tomu, v akom postavení je nová prezidentka pred uvedením do úradu. Riadi sa už protokolom alebo nie? Akú pozíciu bude mať po jej boku jej partner Peter Konečný? Kde končí „sloboda“ hlavy štátu? Pozrite si viac vo videu TV Pravda.