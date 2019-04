Namiesto sociálnej pomoci košický riaditeľ kúpil fotopascu a termovíziu

Riaditeľa strediska mestskí poslanci odvolali vo februári a radnica s ním ukončila pracovný pomer. Akosi však zabudol vrátiť všetky veci, ktoré patrili stredisku a mal za ne zodpovednosť práve riaditeľ.

Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka tak mal v osobnej karte zapísaný napríklad mobilný telefón a notebook, teda veci, ktoré naozaj potreboval pri práci. No našli tam aj položky ako akumulátorový skrutkovač, digitálny fotoaparát, hydraulický zdvihák… Najviac však prekvapuje fotopasca a monitorovací nočný termovízny prístroj.

Fotopascu či monitorovací nočný termovízny prístroj používajú poľovníci na pozorovanie zveri. Podľa osobnej karty exriaditeľa za termovíziu mestská rozpočtová organizácia zaplatila 1 689 eur a ďalších 285 eur stála fotopasca.

„Bývalý riaditeľ nám týždne odmietal odovzdať veci, za ktoré mal zodpovednosť a boli zakúpené z verejných prostriedkov,“ dodal Polaček. Pokračuje, že niektoré zverené predmety ešte nevrátil, napríklad štyri obrazy s maľbami od košických autorov či tlačiareň.

V suterénnych priestoroch bol aj mraziaci box, evidovaný ako majetok strediska.

„Bol plný klobás a diviny,“ doplnil Polaček s tým, že na tieto skutočnosti ho upozornili bývalí aj súčasní zamestnanci.

Chladničku plnú diviny primátor ukázal vo videu na sociálnej sieti a ešte v ten večer mäso niekto odniesol. „Inak by sme museli všetko odniesť do kafilérie a ešte to aj zaplatiť,“ konštatoval Polaček, ktorý bude požadovať od exriaditeľa vysvetlenie, no ten podľa primátora nepreberá poštu. Spojiť s ním sa nepodarilo ani nám.

Podozrivé nákupy teraz preskúma referát auditu a kontrolingu. Podľa košického primátora môže ísť o zneužívanie verejných zdrojov, a ak sa to potvrdí, nevylúčil obrátiť sa na políciu.