Do novej voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ prihlásilo 7 uchádzačov

Do novej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR je zatiaľ prihlásených sedem uchádzačov. Informoval o tom predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD). Nominácie možno predkladať do pondelka 15. apríla do 16.00 h. Vypočúvanie kandidátov pred výborom sa podľa Madeja predbežne plánuje na 2. a 3. mája.