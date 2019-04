Pravda ocenila stredoškolákov

Revolúciu, ktorá dostala prívlastok nežná, nezažili. Stovky stredoškolákov, ktorí sa tento rok zapojili do Olympiády ľudských práv, však nepatria k tým, čo by sa tvárili, že si ju nevšimli. Práve táto olympiáda je súťažou, kde mohli diskutovať aj o tom, ako november 1989 ovplyvnil životy ich rodičov a starých rodičov, ale aj to, v akej spoločnosti žijú. A akú by ju chceli mať.

Aj tento rok tí najúspešnejší z krajských kôl postúpili do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Jej 21. ročník sa včera skončil veľkým finále v Omšení pri Trenčianskych Tepliciach a ocenením tých najlepších. Po prvý raz sa tento rok udeľovala aj Cena profesora Miroslava Kusého, ktorý bol spoluzakladateľom a odborným garantom olympiády. Cenu odovzdávala jeho manželka Jolana, ktorá študentom adresovala svoj špeciálny odkaz.

„Aby ľudské práva brali osobne pre svoj život. Pretože, keď ich budú tak brať, budú dbať na vlastnú ľudskú dôstojnosť. Budú si ctiť a vážiť vlastný život, vlastnú osobnosť a tento postoj k sebe, k iným ľuďom a k životu ich povedie spoľahlivo na ich životnej ceste, v ich správaní a konaní. A že to má nejaké negatívne dopady a následky, že je to často riskantné? Môj manžel na to hovoril: no a čo. Život je taký, patrí to k životu. Rád používal aj anekdotu z vojenského života: Vojak, keď nevládze, čo urobí? Pobehne. Pretože nikto nám nezaručí, že dobrý život má byť ľahký. Nemusí,“ povedala Jolana Kusá.

Olympiádu aj tento rok podporil denník Pravda. Redakcia sa rozhodla udeliť tri ceny za najlepšie úvahy na tému: „Je výborné, že si mladí ľudia na Slovensku užívajú priestor demokracie a slobody. Prečo potom nemajú záujem voliť v eurovoľbách? Poraďte inštitúciám EÚ“.

Hlavnú cenu a odmenu 300 eur získala Anna Príbojová z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne. Keďže už má osemnásť, aj ona pôjde voliť poslancov do Európskeho parlamentu. „Právo voliť chápem ako privilégium, ktoré nemá každý človek na našej planéte. O to viac si to vážim a možnosť ísť voliť vnímam ako možnosť rozhodovať o svojej budúcnosti,“ napísala vo svojej úvahe.

Hlavná cena denníka Pravda ju prekvapila. „Bolo to pre mňa neskutočné prekvapenie a veľmi si to vážim,“ povedala. Na olympiáde bola aj vlani, hoci do celoštátneho kola sa jej vtedy nepodarilo dostať. „Celoštátne kolo bol veľký zážitok, veľmi dobrá skúsenosť,“ dodala.

Voliť už môže a aj bude Dominik Radler z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, ktorý si od šéfredaktorky Pravdy Nory Sliškovej prevzal druhú cenu – knihy a darčekové predmety. Aj on sa do celoštátneho kola olympiády dostal po prvý raz a bol to preňho zážitok. „Som aktivista, venujem sa občianskej angažovanosti. O ľudské práva mám dlhodobý záujem a pravdepodobne to bude aj moje ďalšie profesionálne smerovanie,“ povedal po prevzatí ceny.

Tretí oceneným sa stal Dalibor Danko z Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, ktorý si tiež prevzal knihy a darčekové predmety. Aj on plánuje ísť voliť. „Som z regiónu, kde o eurovoľby nie je veľký záujem. Ale práve preto som sa rozhodol venovať tejto téme,“ povedal po ocenení, ktoré ho tiež prekvapilo.

Všetky tri ocenené úvahy budú ešte pred eurovoľbami zverejnené aj na stránkach denníka Pravda.