Zneužíva Kiska funkciu prezidenta pre svoju stranu? Pozrite si TOP 10 videí týždňa

1.

Čo Robert Fico nemohol, Andrej Kiska teraz môže? „Nezávislý“ prezident propaguje svoju stranu. Fico bol pred piatimi rokmi kritizovaný, že ako premiér za svoju stranu Smer kandidoval za prezidenta. Viaceré médiá aj mimovládne organizácie ho vtedy vyzývali, aby funkciu premiéra počas kampane prerušil. V podobnej situácii je teraz Kiska. Lobuje za svoju budúcu stranu, ktorej vznik ohlásil, kritizuje tvrdo svojich budúcich politických sokov a používa pri tom aj jeho vlastné sporné úsudky, ktoré nikto nepotvrdil. Na Kisku sa však za to všeobecná kritika príliš nevalí… Maroš Šefčovič pri nedávnej kandidatúre na post hlavy štátu pôsobenie v Európskej komisii prerušil a kandidoval ako politicky nezávislý. Môže Andrej Kiska ako nezávislý prezident zakladať a propagovať svoju politickú stranu? Je to otázka vkusu a vhodnosti, ale po právnej stránke je to v poriadku, hovorí pre TV Pravda Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV.

2.

Ľuboš Blaha (Smer) : Andrej Kiska zožerie SaS, OĽaNO aj Sme rodina. Martin Klus (SaS): Prezident sa zaradil k rozbíjačom pravice. Aj o Kiskových najnovších plánoch vstúpiť do straníckej politiky diskutovali Blaha a Klus v relácii TV Pravda Ide o pravdu s moderátorkou Zuzanou Martinákovou. Dotkli aj sa aj toho, či Kisku nemôžu v politike dobehnúť jeho škandály. Konateľa Kiskovej firmy obvinila polícia z daňového podvodu a Kiska priznal, že keď príde o imunitu, môže byť obvinený aj on. Kiskova firma je podozrivá z toho, že opakovane podvádzala na vratkách DPH. Týka sa to nákladov na Kiskovu prezidentskú kampaň pred piatimi rokmi. Okrem toho bol Kiska aktérom pozemkových podvodov pod Tatrami, ktoré vyšetruje polícia ako podvod.

3.

Richard Sulík ponúkol Andrejovi Kiskovi prvé miesto na kandidátke SaS, Kiska odmietol. Môže nová Kiskova strana ohroziť SaS? O čom spolu rokovali predseda SaS Sulík a prezident Kiska? Sú preferencie niektorých strán nafúknuté pre ošiaľ z prezidentských volieb? Zmení sa výrazne situácia do parlamentných volieb, ktoré by mohli byť na prelome februára a marca 2020? Koho Sulík z povolebnej spolupráce vylučuje a s kým počíta? Pozrite si viac vo videu.

4.

Angličtina Zuzany Čaputovej? Cez nadnárodný mediálny dom BBC poslala do celého sveta odkaz v slovenčine. Čo si o tom pomysleli v Británii či USA, kde sa používa takmer výlučne angličtina. V diplomatických kruhoch sa povráva o trapase. Navyše keď Čaputová po pochybnostiach v kampani, kde mala za súpera elitného diplomata Maroša Šefčoviča uviedla, že po anglicky vie a bude tlmočníka používať len pri oficiálnych rozhovoroch so štátnikmi. TV Pravda sa na situáciu pýtala Márie Holubovej, odborníčky na protokol a dejiny diplomacie z UMB v Banskej Bystrici. Ta sa vyjadrila aj k postaveniu Čaputovej partnera.

5.

Obchvat Bratislavy sa rozrastá, staviteľ obavy odmieta a ukazuje video ako dôkaz.

6.

Senecká cesta bude štvorprúdová. Pozrite si aktuálne zábery aj s komentárom.

7.

Obchvat Košíc ide do mostov. V akcii boli aj pyrotechnici.

8.

Katastrofa na Domaši: Hladina klesla o osem metrov, čaká sa na dážď.

9.

Zábery z miesta brutálneho útoku na ženu s kyselinou v Nových Zámkoch.

10.

Rozpustenie kotlebovcov je začiatok, spamätať by sa mali štandardné strany, apeluje aktivistka Alena Krempaská.

