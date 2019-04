Apríl sa nespreneverí bláznivej povesti

V pondelok sa teplota v Michalovciach približovala k letnému dňu, namerali tam totiž až 24,8 stupňa. S postupom týždňa však prišlo ochladenie, dážď a vietor. „Vo štvrtok sa výrazne ochladilo na západe, severozápade a krajnom severe Slovenska. Zaznamenali sme veľké teplotné rozdiely medzi oblasťami na juhovýchode Slovenska a krajného západu. Na krajnom východe v Orechovej mali vo štvrtok 19,2, v Oravskej Lesnej v ten istý deň 3,1, v Lieseku 3,6 stupňa,“ hovorí klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave.

Dokonca aj na relatívne malých vzdialenostiach medzi Bratislava a Podunajskou nížinou sme zaznamenali výrazné rozdiely. „Vo štvrtok v Bratislave na Kolibe dosiahla maximálna denná teplota 7,7, v Nitre 14,2, Hurbanove 15,5 a v Dudinciach až 16 stupňov,“ pokračuje Faško.

Už pravidelne klimatológ upozorňuje na nedostatok zrážok. Tohtotýždňové ochladenie sľubovalo, že by počasie mohlo zrážkový dlh dobehnúť. "V oblasti medzi rozhraním stredného a východného Slovenska, teda v priestore od Tatier, cez Spiš, východnú časť Nízkych Tatier, Gemer, Slovenský raj a v oblasti Silickej planiny, sa udržuje frontálne rozhranie, preto tam aj padajú zrážky. Ale smerom na východ a západ je ich už málo. V stredu a vo štvrtok na krajnom východe, napríklad v Medzilaborciach a Orechovej, nespadli žiadne. Ale v Slovenskom raji namerali aj 37 mm zrážok, väčšinou vo forme snehu.

Východné Slovensko stále trpí nedostatkom zrážok. V prvých jedenástich aprílových dňoch zaznamenali v Trebišove 4, Prešove 2 a Košiciach 7 mm zrážok. Oveľa lepšia situácia však nebola vo východnej polovici Podunajskej nížiny. V rovnakom časovom úseku mali v Hurbanove 5, Žihárci 7, Nitre 6, Podhájskej a Dudinciach 4 mm zrážok. Bratislave pomohli zrážky v stredu a vo štvrtok ráno, takže za prvých jedenásť dní v apríli spadlo v Mlynskej doline 15, na Kolibe 17 a na letisku 14 mm zrážok. Ako však upozorňuje Faško, v páse na rozhraní stredného a východného Slovenska spadlo vlahy dosť, v Rimavskej Sobote namerali až 23 mm.

Frontálne rozhranie rozdeľuje teplejší vzduch na juhovýchode od studeného, ktorý ovplyvňuje počasie v Bratislave, na Záhorí a Považí. Preto sú také veľké rozdiely v množstve spadnutých zrážok i teplôt. „Tento týždeň sme mali rôzne počasie na Slovensku, s veľkými regionálnymi rozdielmi,“ dodáva Faško.

Začínajúci sa víkend nebude prívetivý. V oblasti rozhrania bude veľa oblačnosti a zrážok, na západe, severozápade a severe bude veľmi chladno. V prvých dňoch budúceho týždňa na miestach so zmenšenou oblačnosťou, kde nebude fúkať vietor, bude v noci mrznúť.

Rozhranie frontov sa bude postupne rozpadávať a počas týždňa sa zásadnejšie prejaví vplyv tlakovej výše. „Počasie by malo byť stabilnejšie a pribudnúť by malo aj slnečného svitu,“ vysvetľuje klimatológ. Od polovice týždňa na miestach, kde bude svietiť slnko, popoludní už bude príjemné teplé počasie. Dokonca by mal zoslabnúť aj vietor. Predpoveď počasia na veľkonočné sviatky je optimistická: prežiť by sme ich mali v príjemnom slnečnom a teplom počasí.