Saková vymenuje za šéfa polície Lučanského

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) v pondelok (15. 4.) vymenuje do funkcie policajného prezidenta Milana Lučanského. Rozhodla sa tak po osobnom stretnutí s oboma kandidátmi, ktorých do výberu posunul parlamentný brannobezpečnostný výbor. Oznámila to v nedeľnej relácii V politike na TA3.