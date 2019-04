Števček: Rekonštrukcia internátov môže na univerzitu prilákať viac študentov

Najrozsiahlejšia rekonštrukcia vysokoškolských internátov v Mlynskej doline, ktoré patria Univerzite Komenského (UK) v Bratislave, môže na školu prilákať viac študentov. Myslí si to rektor UK Marek Števček, ktorý to uviedol v rozhovore pre TASR.

Podľa rektora kvalita vysokoškolských internátov veľmi ovplyvňuje rozmýšľanie mladého človeka pri výbere vysokoškolského štúdia. „Dostali sme peniaze na rekonštrukciu internátov a začíname najväčší projekt verejného obstarávania v dejinách slovenského vysokého školstva, a to je obnova Mlynskej doliny,“ poznamenal Števček. Na tento zámer je od vlády prisľúbených 14 miliónov eur.

Univerzita už na svojej webovej stránke zverejnila projektovú dokumentáciu na predbežné trhové konzultácie. „To znamená, že skôr ako vyhlásime verejné obstarávanie, chceme, aby nám to ľudia skritizovali, aby to bolo čo najviac transparentné, keďže pôjde o obrovskú zákazku,“ uviedol Števček. Podľa jeho slov bude výsledok stáť za to, pretože to bude „moderný internát, ktorý priláka ľudí“.

V Mlynskej doline je aktuálne ubytovaných okolo 6 500 študentov.