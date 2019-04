Narazia nové záchranky na peniaze?

Pôjde o 48 áut, ktoré budú rozmiestnené v 26 mestách. V praxi by mali fungovať od januára 2020. Zámer rezortu však čelí vážnym výzvam, a to neochote zdravotných poisťovní platiť a nedostatku záchranárov.

Nové autá rýchlej záchrannej pomoci, nazývané RZP-S, by mali odľahčiť súčasné záchranky. Tie okrem toho, že vozia ľudí s akútnymi problémami do nemocníc, prepravujú pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami. Na takýto prevoz, ak je pacient stabilizovaný, už nie je potrebné vozidlo s lekárom. Podľa návrhu ministerstva by túto službu mali robiť sanitky, v ktorých bude záchranár. Zavedenie novinky neprebehne hladko. Rezort má už len niekoľko mesiacov na to, aby našiel spoločnú reč so zdravotnými poisťovňami, ktoré sa zvýšeným nákladom bránia, a prijal opatrenia, ktoré zabezpečia dostatok personálu.

„Tieto ambulancie RZP-S budú mať sídla staníc v mestách, v ktorých sú prevádzkované zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, t. j. všeobecné nemocnice a špecializované nemocnice," spresnil zdravotnícky rezort.

Prevádzkovatelia záchraniek tvrdia, že idea S – sanitiek je dobrá. Nepôjde však podľa nich o ľahkú realizáciu. „Zriadenie 48 nových posádok RZP-S si vyžiada zamestnanie ďalších minimálne 200 záchranárov. To bude najväčší problém," myslí si Matej Polák, riaditeľ komárňanskej súkromnej záchrannej zdravotnej služby ZaMED a prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby. Zdravotníckych záchranárov je podľa neho už v súčasnosti dramaticky málo. „Pre poskytovateľov záchraniek bude zriadenie nových posádok RZP-S znamenať veľkú výzvu, ako prekonať nedostatok záchranárov, a to najmä v čase, keď hrozí ďalší odchod záchranárov na novobudované urgentné príjmy nemocníc," varuje Polák. Príčinou tohto stavu je podľa neho nesystémové pozastavenie štúdia v odbore zdravotnícky záchranár, ku ktorému sa pristúpilo pred 3 rokmi, a nedostatok študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti na vysokých školách.

Riaditeľ ZaMEDu vidí v nových sanitkách spôsob, ako skrátiť dojazdový čas záchraniek. Vysvetlil, že dnes je volaná rýchla pomoc aj tam, kde nie je treba. „Z dôvodu žalostne nízkej kvality dopravnej zdravotnej služby a extrémne dlhým čakacím dobám na prevoz dopravnou zdravotnou službou si dnes nemocnice objednávajú prevozy záchrankou aj pre pacientov, ktorí počas prevozu nepotrebujú žiadnu zdravotnú starostlivosť. Lekári jednoducho „prifarbia“ zdravotný stav pacienta tak, že operátor linky 155 nemá inú možnosť, ako lekárovi do nemocnice záchranku na medzinemocničný prevoz poslať," objasnil Polák.

RZP-S bude podľa ministerstva platené paušálnou platbou plus kilometrovné. Výšku paušálu určí ministerstvo cenovým výmerom, úhrada tak bude regulovaná. O aké peniaze by išlo, zatiaľ nespresnilo.

Záchranné služby o sume, za akú by boli ochotné nové záchranky prevádzkovať, špekulovať nechceli. „Vzhľadom na to, že zákon ešte nie je definitívne schválený, nevieme sa k tejto otázke momentálne vyjadriť," uviedla hovorkyňa záchrannej služby Falck Katarína Načiniaková s tým, že rozhodnutie ministerstva o umiestnení sídiel nových záchraniek rešpektujú.

Kde budú sídliť nové záchranky

Mesto počet staníc Banská Bystrica 3 Bratislava 7 Čadca 1 Dunajská Streda 1 Galanta 1 Komárno 2 Kráľovský Chlmec 1 Košice 4 Lučenec 1 Martin 1 Michalovce 1 Nitra 3 Nové Mesto nad Váhom 1 Nové Zámky 1 Piešťany 1 Poprad 2 Prešov 3 Prievidza 1 Rožňava 1 Ružomberok 1 Trenčín 4 Trnava 2 Vranov nad Topľou 1 Zvolen 1 Žiar nad Hronom 1 Žilina 2

Zdroj: ministerstvo zdravotníctva

Dve súkromné zdravotné poisťovne to vidia inak, cenotvorbu chcú mať vo vlastných rukách. „Cena za poskytnutie služby by mala byť ponechaná na dohodu medzi jej poskytovateľom a zdravotnou poisťovňou. Regulované výšky úhrad nepovažujeme za správne, pretože neprinášajú dôraz na kvalitu starostlivosti a potláčajú konkurenčné prostredie," mieni Matej Štepianský, PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera.

Spôsob financovania sa nepozdáva ani zdravotnej poisťovni Union. „Ide o dodatočné náklady, s ktorými nebolo počítané v štátnom rozpočte, v časti verejného zdravotného poistenia na rok 2019. Vzhľadom na iné legislatívne zmeny, napríklad navýšenie paušálov pre urgenty, pre existujúce typy pozemných a leteckých záchraniek, ambulantné pohotovosti, zákonné mzdy, sociálne balíčky a iné požiadavky nemocníc a ambulantného sektora, náklady na skríning a elektronizáciu, táto zmena len ďalej prehĺbi mieru nedofinancovania systému zdravotného poistenia," konštatoval Matej Neumann, hovorca zdravotnej poisťovne Union. Podľa neho nebolo ani preukázané, že zavedenie nového typu ambulantnej záchrannej služby prispeje k zlepšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa návrh nekomentuje. Avizovala, že ho bude pripomienkovať. „Návrh predmetného právneho predpisu je v medzirezortnom pripomienkovom konaní len od minulého utorka, VšZP ho teda začína iba posudzovať. Pripomienky k nemu predloží v stanovenom termíne, t. j. do 2. mája," informovala hovorkyňa VšZP Jana Martanovičová.

Výberové konanie a povolenia na prevádzkovanie RZP-S bude mať v kompetencii Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Kým novela zákona o poskytovateľoch, ktorou sa má opatrenie uviesť do praxe, nie je účinná, úrad podmienky tendra špecifikovať nechcel.

Pre zavedenie nových záchraniek sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo podľa počtu sekundárnych prevozov, čiže presun nemocnica – nemocnica, a na základe výsledkov internej analýzy. S – sanitky budú zabezpečovať len neodkladnú prepravu tých pacientov, ktorých zdravotný stav si počas cesty vyžaduje prítomnosť zdravotníckeho pracovníka, čiže mu je potrebné napríklad podávať kyslík či infúzie.

Okrem toho by mali byť v prípade potreby na pokyn operačného strediska vysielané aj na zásahy s hromadným postihnutím osôb, a to vtedy, ak k dispozícii nebude iná ambulancia záchrannej zdravotnej služby.

RZP-S budú podliehať Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby. Stredisko s požiadavkou o zaslanie záchranky budú kontaktovať poskytovatelia, čiže lekári a zdravotnícke zariadenia. Vybavenie vozidiel bude rovnaké, ako vybavenie štandardnej ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci.

Ustanovenie sídel nového typu ambulantnej záchrannej služby by malo nadobudnúť účinnosť 10. júna tohto roku. Vzhľadom na potrebu realizácie výberových konaní však rezort zdravotníctva predpokladá, že prví pacienti by mohli novú prepravnú službu využiť až od 1. januára 2020.