Útok kyselinou - zo zabitia môže byť nakoniec aj vražda

Smrť tridsaťdeväťročnej Adriany, ktorú v piatok ráno v Nových Zámkoch oblial neznámy páchateľ pravdepodobne kyselinou, polícia vyšetruje ako zabitie. Podľa právnika však môže polícia počas vyšetrovania skutok prekvalifikovať na vraždu. V takom prípade by sa už trest nepohyboval na hornej hranici 15 rokov, ale súd by ho mohol poslať za mreže aj na doživotie.

VIDEO: Pozrite si zábery z miesta brutálneho útoku neznámou látkou (vysielané 12.4.2019)

Podľa právnika Jána Kanabu ml. pri určení kvalifikácie činu vyšetrovateľ musí zohľadniť niekoľko faktorov.

Zo zabitia vražda?

Právnu kvalifikáciu môže zmeniť z rôznych príčin.

„Ak by sa dokázal páchateľov úmysel. Ale aj ak by sa dokázalo, že vedel, že látka, ktorú použil, je natoľko silná, že môže spôsobiť až smrť. Alebo ak by sa prišlo na to, že konzultoval s niekým možnosť, či by ju vedela kyselina zabiť,“ vysvetľuje.

Kanaba považuje súčasnú právnu kvalifikáciu činu za správnu, pretože zatiaľ nie je známy páchateľ ani okolnosti prípravy útoku. „Ak však polícia chytí tohto človeka, na podklade jeho výsluchu a iných dôkazov je možnosť ju zmeniť,“ dodáva právnik.

Trestná sadzba v prípade vraždy sa pohybuje v rozpätí 20 až 25 rokov, ba súd môže rozhodnúť aj o doživotí.

Výška trestu za zabitie závisí od mnohých okolností. Ak niekto neúmyselne zabije iného autom, môže dostať šesť mesiacov až tri roky, v prípade obliatia kyselinou by však bola trestná sadzba úplne iná, pohybovať sa môže v rozmedzí 7 až 15 rokov.

Kde vzal páchateľ neznámu látku?

Zatiaľ ešte nie je známe, akou látkou páchateľ polial Adrianu.

Slabšie roztoky kyselín a žieravín dostať bežne v drogériách, mnohé sa používajú napríklad pri čistení potrubí v domácnostiach.

Náš zdroj z prostredia polície hovorí, že silné roztoky kyselín sa používajú aj na neutralizáciu PH v bazénoch a takéto látky bežne dostať v špecializovaných obchodoch. Ako príklad uvádza aj možnosť získania kyseliny pri ich preprave.

„Pre človeka, ktorý podniká v autodoprave, nie je problém dostať sa k takýmto nebezpečným látkam. Po splnení určitých náležitostí môžu vodiči nákladiakov prevážať rôzne kyseliny, horľaviny, dokonca aj výbušné látky. Mnohokrát sa takéto veci prekladajú, a ak niekto veľmi chce, dokáže si napríklad z tisíclitrovej nádrže čosi bez povšimnutia odliať,“ upozornil.

Adriana zrejme látku vdýchla

Záchranár a prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš vraví, že po vdýchnutí takejto látky nastáva poleptanie slizníc. „To nemusela byť kyselina, mohla to byť akákoľvek žieravina alebo zásada, napríklad lúh sodný, ktorý sa dá tiež bežne kúpiť. Mohlo to byť teda čokoľvek, ale muselo to byť veľmi agresívne. Rozsah obliatia by možno nebol taký nebezpečný, problém však je, ak zasiahne tvár, krk a človek látku vdýchne. Vtedy začína pôsobiť na sliznice dýchacích ciest, hlasivky, ktoré môžu opuchnúť, zúžia sa dýchacie cesty… Ak je vdýchnutie hlbšie, môže sa látka dostať až do pľúc a rozleptať pľúcne mechúriky,“ opisuje Dobiáš.

Dusenie, ktoré takéto zranenia sprevádza, je podľa záchranára mimoriadne trýznivé.

„Predpokladám, že pacientku záchranári uspali a zaisťovali dýchacie cesty, takže až tak dlho netrpela,“ doplnil.

Vo svojej dlhoročnej praxi sa Dobiáš s prípadom, keď poškodeného niekto úmyselne oblial žieravinou alebo kyselinou, nestretol. Spomenul si však na prípad, keď pacientka úmyselne vypila žieravinu. Poleptala si pažerák do takej miery, že zomrela po pol roku trápenia.

Páchate je zatiaľ neznámy

Adriana v piatok skoro ráno „venčila“ na sídlisku v Nových Zámkoch psíka. Pristúpil k nej neznámy páchateľ a do tváre jej vychrstol obsah nádobky.

Kyselina alebo žieravina zasiahla tvár – nos, ústa, líce, krk a rameno. Žena si ešte sama privolala pomoc, zatelefonovala aj svojej mame. Po niekoľkých hodinách v nemocnici zomrela.

Polícia pracuje s rozličnými verziami útoku. Podľa jednej si mohol niekto útok na Adrianu kyselinou objednať. Známi obete však hovoria, že problémy mala iba s bývalým priateľom. Dokonca spolu pracovali vo firme, ktorá sa mala zameriavať aj na autodopravu.

Tento muž mal byť v minulosti právoplatne odsúdený za účasť na príprave vraždy bosa organizovanej skupiny.