Zmestia sa do jednej strany Matovič a Remišová?

Vzťahy medzi dvomi hlavnými postavami OĽaNO, jeho lídrom Igorom Matovičom a Veronikou Remišovou, sú čoraz viac naštrbené. Na tlačových besedách sa už spoločne skoro neobjavujú, dávajú často odlišné stanoviská. Opakujúce sa rozpory podľa politológa Juraja Marušiaka naznačujú, že v strane to prestáva fungovať. Politička je spojená s hnutím asi päť rokov, v súčasnosti vedie jeho poslanecký klub. V posledných týždňoch sa špekuluje, že odíde do strany, ktorú zakladá prezident Andrej Kiska.

V nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo Matovič priznal, že otázky o odchode Remišovej počúva čoraz častejšie. „Nehovorila, že má tendenciu niekam odchádzať. Nikdy nehovorila, že by chcela kandidovať niekde inde. Skôr som vnímal jej kritické vyjadrenia na všetky strany, aj tie opozičné, takže si osobne neviem predstaviť, že by šla niekam inam, ale u nás je každý slobodne,“ povedal Matovič.

Remišová vzťahy so šéfom hnutia za vyhrotené nepovažuje. Svoje pokračovanie v OĽaNO či prípadný odchod do inej strany zatiaľ nechce priamo komentovať. „Už viackrát som sa vyjadrila, že to nie je aktuálna otázka. Teraz s kolegami v poslaneckom klube normálne pracujeme, predstavili sme dopravnú reformu, antikorupčný balíček a pracujeme na koncepcii striebornej ekonomiky. Toto sú teraz dôležité témy,“ reagovala pre Pravdu.

Naposledy sa ich názory rozchádzali pri Čižnárovi

Naposledy sa odlišné postoje oboch ukázali pri osobe generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Matovič je presvedčený, že Čižnár by mal vo vedení prokuratúry skončiť, a vyhlásil, že má v rukách niečo, čo generálneho prokurátora "jednou ranou zostrelí“. „Chcel by som s tým ísť von, len z opozície je veľký tlak na to, aby sme Čižnára teraz nezostreľovali. Ja osobne mám chuť, ale nechcel by som to robiť proti veľkej nevôli opozičných strán. Musíme si to vydiskutovať, ale naozaj nevidím dôvod to odkladať,“ priblížil Matovič.

Remišová má opačný názor. Podľa nej by mal Čižnár funkčné obdobie dokončiť. Na poste generálny prokurátor končí v lete 2020. Volanie po Čižnárovom odchode dokonca označila za nebezpečné. Vysvetľuje to tak, že jeho výmena by prospela najmä strane Smer. O Matovičových dôkazoch voči generálnemu prokurátorovi nič nevie. „Neviem o jeho zisteniach ani dôkazoch. Ak sú závažné, mal by ich zverejniť čo najskôr. Ak sa Čižnár previnil, tak treba vyvodiť spravodlivosť,“ reagovala Remišová.

Generálna prokuratúra na našu žiadosť o Čižnárovu reakciu neodpovedala.

O Remišovej odchode sa hovorí už od mája 2018 najmä v súvislosti s novou stranou prezidenta Andreja Kisku. Mená spolupracovníkov prezident zatiaľ neprezradil. Na verejnosť medzi prvými preniklo Remišovej meno. Matovič priznáva, že ak by sa tieto špekulácie naplnili, Remišová by ho sklamala. „Ale rovnako by to bolo aj sklamanie z Andreja Kisku, ak by si staval stranu na prebehlíkoch a na tom, že by vykrádal iné strany,“ zdôraznil Matovič.

Hoci sa Remišová jasnému spojeniu svojej budúcnosti s Kiskovým novým projektom vyhýba, začala používať rovnakú rétoriku ako dosluhujúci prezident. „Ideál je, keď sa strany, ktoré to so Slovenskom myslia dobre, dokážu spojiť. Ak chceme vymeniť túto vládnu koalíciu a posunúť Slovensko dopredu, jediná cesta je vzájomná komunikácia a spájanie sa,“ uviedla pre Pravdu. O spájaní, posunutí krajiny prehovoril Kiska vo videu, v ktorom oznamoval založenie politickej strany, s ktorou chce vyhrať nadchádzajúce parlamentné voľby.

Podľa Baránka Remišová z OĽaNO odíde

Politický analytik Ján Baránek si myslí, že situácia vyzerá na Remišovej presun, scenárov vývoja môže byť stále viac. „Nebolo by to od nej veľké prekvapenie, pretože v kuloároch sa povráva, že jej nespokojnosť je dlhodobejšia. Navyše má v politike silné osobné ambície a vyzerá to tak, že Remišová sa s Matovičom do jednej strany nezmestia,“ mieni analytik.

Podľa Baránka je otázne, či svoje ambície dokáže Remišová naplniť u Kisku, keďže ten jednoznačne povedal, že chce byť lídrom strany a dokonca premiérom. „Vychádzajme nateraz z toho, že má o presun záujem. Musí si rozmyslieť, či sa u Kisku uchytí. Stále nevieme a asi sa ani nedozvieme, aké interné dohody s Kiskom urobila. Čo jej sľúbil a čo ona od neho žiadala. Do júna je dosť času a môže sa čokoľvek zmeniť, takže si musíme počkať,“ doplnil Baránek, podľa ktorého tiež môže napríklad Matovič ponúknuť Remišovej pozíciu volebnej líderky.

Ochladenie vzťahov medzi Remišovou a Matovičom sa ukázalo napríklad na konci februára, keď líder hnutia rozprával o svojom precitnutí vo vzťahu k zahraničnej politike USA a vytvorení vlastnej názorovej platformy v strane. Remišová jeho postoj označila za vytváranie umelého a zbytočného konfliktu. Podkopávanie fungujúcej obrannej spolupráce je podľa nej hazardovaním so záujmami Slovenska.

Prvý výraznejší zlom nastal ešte pred podávaním kandidatúr na prezidenta. Obyčajní ľudia na začiatku roku tvrdili, že ak dôjde k dohode o vzájomnej podpore medzi kandidátmi Zuzanou Čaputovou, Robertom Mistríkom a Františkom Mikloškom, OĽaNO nepostaví vlastného kandidáta. Neoficiálne zdroje hovorili, že po tejto funkcii poškuľuje Remišová, ale Matovič s tým nesúhlasil. Nakoniec 17. januára Remišová oznámila, že kandidovať nebude.

Marušiak si myslí, že v OĽaNO to prestáva fungovať

Podľa politológa Juraja Marušiaka sa dá podľa opakujúcich sa rozporov predpokladať, že v hnutí OĽaNO to prestáva fungovať. „Len ťažko sa tomu dá rozumieť. Záujem tejto strany sa už možno redukuje najmä na snahu vzbudiť záujem za každú cenu. Z tejto strany vždy odchádzali ľudia, ktorí sledovali iné špecifické záujmy, nie je to nič nové. Na druhej strane sila OĽaNO je aj v schopnosti získavať do strany nových lokálnych aktivistov. Remišovej odchod by možno ešte strana zvládala, ale možno by nemusela prežiť vznik Kiskovej novej strany. Zo strany Kisku zatiaľ ale nevidno kroky k spájaniu, ale skôr k fragmentácii,“ uzavrel Marušiak.

OĽaNO už počas posledného pôsobenia v Národnej rade prišlo o viacero známych tvárí. Do strany Miroslava Beblavého odišli najprv Viera Dubačová a Oto Žarnaj. Zhruba pred rokom sa s hnutím rozišiel aj poslanec Richard Vašečka, ktorý sa pokúsil získať funkciu predsedu mimoparlamentného KDH a končiaci europoslanec Branislav Škripek zas zamieril do Kresťanskej únie Anny Záborskej. Alan Suchánek je ešte stále členom poslaneckého klubu Obyčajných ľudí, ale už dlhší čas spolupracuje s Beblavým. Čoraz viac sa v podobnej súvislosti spomína trojica konzervatívnych poslancov hnutia – Marek Krajčí, Anna Verešová a Eduard Heger.