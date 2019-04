Tipos je zapletený v kauze prelievania peňazí cez stávky

Tipos na jar 2018 zrušil 142 hráčskych kont. „Špekulanti ich totiž využívali na preposielanie financií na svoje či iné účty v bankách. Robili to bez toho, aby riadne stávkovali. Najprv si na hracie kontá vložili peniaze a potom ich bez použitia v hre poslali na svoj osobný účet,“ spresňuje portál. Pri balíku peňazí, ktorý dorazí na účet v banke, sa podľa neho pritom nikde v poznámke nepíše, či ide o výhru z online hry. Je však jasné, že ide o peniaze z Tiposu.

„Banky tak nemuseli mať hneď podozrenie z prepierania peňazí. Medzi zrušenými kontami je aj skupina hráčov s piatimi kontami, ktorá si hru medzi sebou podľa všetkého vopred dohodla, zinscenovala a zisk poslala na dohodnuté účty,“ informujú Aktuality.sk. Tipos sa minulý rok v máji obrátil na políciu. Vo februári tohto roka Krajské riaditeľstvo v Bratislave trestné oznámenie odmietlo, štátna akciovka podala sťažnosť.

Nie je jasné, aký je celkový objem prostriedkov, ktorý sa cez 142 zrušených hráčskych kont prelial. V oficiálnej odpovedi Tiposu sa píše, že išlo o zhruba 260 000 eur. Podľa informácií Aktuality.sk to mohlo byť rádovo viac, preliať na účty sa mohlo vyše 20 miliónov eur. Portál sa pri tom odvoláva aj na list zamestnancov Tiposu, ktorý adresovali odchádzajúcemu ministrovi financií Petrovi Kažimírovi (Smer), jeho štátnemu tajomníkovi a predstavenstvu aj dozornej rade štátnej stávkovej spoločnosti. „V anonyme sa píše, že riaditeľ Tiposu Ján Barczi neprijateľne zasahoval do výstupov vnútornej kontroly. Členovia predstavenstva ani dozorná rada sa tak nemusela dozvedieť všetko,“ spresnil portál.

Bez vyvodenia zodpovednosti

Tipos vo svojom stanovisku uviedol, že bezodkladne, po detailnejšom preskúmaní dôsledkov vzniknutej situácie a uskutočnení nápravy vo fungovaní internetovej herne, vyzval svojho zmluvného partnera na náhradu spôsobenej škody. „Ktorá bola aj uhradená,“ podotkla lotériová spoločnosť. Systém má byť už upravený a preposielanie peňazí bez stávkovania sa teraz neumožňuje. Faktom podľa spravodajského portálu je, že personálne vyvodenie zodpovednosti sa v akciovke neudialo.

Zamestnanci Tiposu sa však v liste sťažujú na hrubý a nátlakový spôsob jednania zo strany riaditeľa či zamestnávanie nekompetentných pracovníkov. Obsahom podania sa zaoberá už aj oddelenie pracovnoprávnych vzťahov Inšpektorátu práce. „Hoci mám na tvrdenia uvádzané v anonymnom podaní svoj názor a pohľad, ktorý by som rád prezentoval, nie je to v súčasnosti možné vzhľadom na nezávislú kontrolu, ktorú som v spoločnosti inicioval a ktorá by mala tieto tvrdenia preveriť,“ reagoval na otázky Aktuality.sk šéf Tiposu Ján Barczi. Prebiehajúcu kontrolu nechcel zatiaľ komentovať ani rezort financií. Zamestnanci v liste žiadajú vyvodiť zodpovednosť voči riaditeľovi. Pod zárukou anonymity sú ochotní prehovoriť o dianí v spoločnosti. Viacerí sú podľa listu pripravení aj ukončiť pôsobenie v Tipose a obrátiť sa na políciu či Najvyšší kontrolný úrad.