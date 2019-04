Hasenie z vrtuľníka by v Paríži dokonalo pohromu, hovorí expert

VIDEO: Hasil sa Notre-Dame správne tak, že sa nepoužil vrtuľník? Nezhorelo pomalým hasením viac? Ako sa katedrála stavia a ako obnovuje? Dokážu Francúzi vytvoriť kópiu a čo v nej predsa len bude chýbať? Pozrite si video so statikom zo slovenského Pamiatkového úradu Vladimírom Kohútom.

Čo hovoríte ako statik na utorňajší požiar katedrály Matky Božej v Paríži?

Dôležité je, že ešte stále nikto nevie, čo požiar zapríčinilo. Podľa toho, čo som videl v televízii, spadol krov, sanktusník, popraskali vitráže, zatieklo dovnútra, podľa toho, čo som videl aj na fotkách, sa prepadla aj jedna časť klenby. Príčinu však zatiaľ nevie nikto. Mohol to byť cigaretový špak, zváranie, elektroinštalácia alebo niečo iné.

Prečo sa zrútila práve vežička – sanktusník?

Pretože nebola z kameňa, ale z dreva, takže jednoducho prehorela. Ešte prerazila aj klenbu, lebo zo záberov bolo vidno, že horelo aj dole vnútri.

Oheň sa podarilo uhasiť, čo bude nasledovať?

Podstatná časť krovu nebola úplne pôvodná z doby vzniku, ale asi z 19. storočia. Ale zhorela aj tá staršia časť krovu. Z dreva tam veľa neostalo. Bude však treba preskúmať aj kameň. Ten tiež dostal zabrať. Bol vystavený vysokým teplotám a museli ho potom schladzovať. Bude sa tomu musieť venovať odborník na kameň, ktorý posúdi, do akej miery to vydržal.

Ako sa nahrádza kameň pri takýchto stavbách? Dá sa použiť ten, ktorý zostal? Budú ho čistiť, spracujú sa zvyšky z pahreby?

Na to všetko bude treba spraviť skúšky. Musia zistiť pevnosť kameňov a celého muriva, vyskúmať, v akom stave je malta. Keď zistia pri kameňoch poškodenie, musia ich vyšpárovať alebo sa to dá premurovať. Keď zistia, že kamene sú zlé, spraví sa petrografický prieskum, zistia, odkiaľ sú, kde boli ťažené a podľa toho sa potom môžu nahradiť.

Prvé informácie hovorili, že celá katedrála sa môže aj zrútiť. Naozaj to hrozilo?

Keďže je to postavené tým dômyselným klenbovým gotickým systémom, bola naozaj obava, že sa to zrúti celé. Bolo veľké nebezpečenstvo, že tie klenby prepadnú, operáky sa oprú o božné steny, čo sú len tenké štíhle stĺpiky medzi okennými oporami a celé sa to zrúti dovnútra. Naštastie k tomu však nedošlo.

Čo to je – klenbový gotický systém?

Má veľmi tenké steny s veľkými otvormi. Zaťaženie od klenieb sa prenáša na obvodové murivo – do tenkých vonkajších oporných oblúkov. Celé zaťaženie sa takto prenáša smerom von do základov. Keď spadne časť prerazenej klenby dole, tak vtedy, naopak, začnú tie vonkajšie oblúky tlačiť na tenké steny a môže sa celá stavba zrútiť dovnútra. Je to veľmi dômyselný systém rozkladania váhy, kde má každý kameň svoj význam.

Ako sa postupuje pri hasení takýchto pamiatok? Malo by zmysel púšťať na katedrálu vodu zhora, z vrtuľníkov?

To vôbec nemohli práve pre ten klenbový systém. Keby použili tie bambi vaky, na tie subtílne klenby by naraz padlo veľké množstvo vody a prerazilo by ich to, čo by mohlo spôsobiť zrútenie stavby. Museli to hasiť veľmi citlivo. Oni na začiatku skôr len ochladzovali tú konštrukciu a až potom likvidovali postupne požiar zospodu. Tiež by sa takýmto spôsobom mohli znehodnotiť pamiatky, ktoré boli vnútri.

Po vyšetrení požiaru sa začne s náročnou rekonštrukciou. Bude veľký problém nahradiť zničené časti?

Myslím si, že kameň bude treba iba na doplnenie klenby. Zdalo sa mi, že nad križovaním, nad traverzou, pod sanktusníkom padla aj malá časť klenby. To bude treba doplniť. Je to taká dôležitá stavba, že to majú určite presne nafotené, zdokumentované, namerané a naskenované. Dokážu urobiť presnú kópiu.

Ako rýchlo sa dá takáto rekonštrukcia zvládnuť? Môžu to stihnúť aj za päť rokov?

Ak sú na to peniaze, tak sa to dá zvládnuť. Očakávam, že za relatívne krátku dobu to budú mať opravené a bude to vyzerať ako predtým. Ten krov mohli kedysi dávno stihnúť za pol roka. Jediný problém je, že tá najdôležitejšia podstata pamiatkového objektu, teda autenticita už bude chýbať, lebo tam už nebude originálny materiál. Pre laikov to však bude úplne postačujúce.