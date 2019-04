Most-Híd novelu zákona o štátnych symboloch nepodporí, pripraví jeho úpravu

Poslanci Mosta-Híd nezahlasujú za prijatie novely zákona o štátnych symboloch, ktorým by sa prelomilo veto prezidenta SR Andreja Kisku. Avizoval to podpredseda strany a minister životného prostredia László Sólymos. V prípade schválenia novely v pôvodnom znení pripraví Most-Híd poslanecký návrh, ktorým by sporné ustanovenie týkajúce sa hrania štátnej hymny upravil. Riešenie chce pripraviť na májovú schôdzu parlamentu.