Saková: Na vyšetrovaní lustrácií Jána Kuciaka a ďalších novinárov sa pracuje

Na vyšetrovaní lustrácií novinárov sa pracuje. Rezort prijíma v tejto súvislosti opatrenia na zamedzenie nezákonných lustrácií. V stredu pred rokovaním vlády to povedala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer).

„Viem, že na tomto sa pracuje,“ povedala v súvislosti s vyšetrovaním lustrácie Jána Kuciaka a ďalších novinárov. Doplnila, že o výsledkoch vyšetrovania by mal informovať Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Podotkla, že Ministerstvo vnútra (MV) SR prijíma čiastočné opatrenia. „Musíme prijať opatrenia, ktoré sú hneď operatívne aplikovateľné v praxi. Potom sú opatrenia, ktoré sú troška strategickejšieho charakteru. To je napríklad zamestnanecká karta, ktorú spomínal pán Lučanský počas vypočúvania v brannobezpeč­nostnom výbore,“ ozrejmila.

Elektronické služobné preukazy budú podľa jej slov aktuálne po ich obstaraní. Na otázky novinárov odpovedala, že ich pravdepodobne bude rozdávať až nový minister vnútra.

Policajný prezident Milan Lučanský počas vypočúvania v parlamentom výbore pre obranu a bezpečnosť pri výbere nového šéfa polície avizoval zavedenie elektronických služobných preukazov. Skonštatoval, že môžu prispieť k sprehľadneniu a zefektívneniu práce polície. Doplnil, že prispejú aj k sprehľadneniu činnosti policajtov. Ich zavedenie nadväzuje aj na nelegálne lustrácie.

Šéfka rezortu následne informovala, že by ich chceli financovať z európskych štrukturálnych fondov. Ak sa to nepodarí, zdroje budú hľadať v rozpočte ministerstva. Preukaz označila ako prvok, ktorý bude slúžiť na to, aby sa minimalizovalo riziko úniku informácií.

V kauze lustrácie Jána Kuciaka a ďalších novinárov je začaté trestné stíhanie. Ako TASR povedali z tlačového odboru ministerstva vnútra, vyšetrovateľ odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite inšpekcie MV začal trestné stíhanie pre prečin zneužívania právomocí verejného činiteľa a prečin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar začiatkom marca vypovedal v Národnej kriminálnej agentúre. Predmetom výsluchu mali byť tvrdenia šéfa finančnej spravodajskej jednotky a bývalého riaditeľa odboru podpory riadenia Pavla Vorobjova, že v roku 2017 mal dať pokyn na lustrovanie Kuciaka. Vo svojej výpovedi označil Vorobjovove tvrdenia za nepravdivé. Podľa Gašpara lustrácia súvisela s kauzou Rybanič.