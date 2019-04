Zapadne vylovená zbraň do skladačky? Žitný: Strelca už neusvedčí

Ak polícia našla vo vode zbraň, o ktorej sa potvrdí, že bola použitá pri vražde, bude to podľa bezpečnostného analytika Milana Žitného dôležitý dôkaz, vďaka ktorému vo vyšetrovaní "zapadnú dieliky do skladačky". Polícia pri Kolárove našla časti zbraní na miestach, ktoré označil Miroslav M. Ten je jedným z obvinených v prípade dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Ak sa potvrdí, že to, čo vylovili policajti z Malého Dunaja a z Váhu pri Kolárove je vražedná zbraň alebo jej časť, bude to pre políciu znamenať priamy dôkaz usvedčujúci páchateľa? Bezpečnostný analytik Milan Žitný tvrdí, že to nie je dôkaz, ktorý by usvedčoval Miroslava M., pokiaľ tam nie sú jeho odtlačky, ktoré už asi ťažko nájdu. Žitný v rozhovore pre TV Pravda hovorí aj to, že jedna vec sú výpovede obvinených a druhá dôkazy vyšetrovateľov. V tomto smere spomína aj prípad rekonštrukcie vraždy, pri ktorej bol v minulosti Mikuláš Černák.

VIDEO: Môže byť vylovená zbraň priamym dôkazom usvedčujúcim páchateľa? Vo videu TV Pravda na to odpovedá bezpečnostný analytik Milan Žitný. Vyjadruje sa aj k spôsobu, akým sa páchatelia mohli zbaviť zbrane.