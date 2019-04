V máji sa má začať obstarávanie výstavby detenčného ústavu za 18 mil. eur

Ak nenastanú komplikácie, na jeseň by mal byť známy zhotoviteľ stavby. Začiatkom roka 2021 by sa už ústav mohol využívať. Bude v ňom špeciálne vyškolený personál. “A nebude to len personál zdravotnícky, ale, samozrejme, aj z väzenskej a justičnej stráže,” povedala ministerka.

Kapacita ústavu, ktorý bude určený pre duševne chorých zločincov, má byť 78 lôžok. Ich počet bol podľa Kalavskej určitým kompromisom, ktorý sú v budove schopní naplniť. ”Nepokryjeme tým potrebu Slovenskej republiky,” pripustila ministerka. Podľa nej sa zákon prijal s tým, že ústav bude len pre dospelých. Plánujú sa však aj detenčné ústavy pre mladistvých, ktorí spáchali trestný čin a majú zároveň psychické ochorenie a sú nebezpeční pre svoje okolie.

“Je tu potreba, aby sa takýchto detenčných ústavov zriadilo oveľa viac,” zhodnotila šéfka rezortu. Pacienti, pre ktorých sú takéto ústavy určené, sú v súčasnosti na psychiatrických klinikách, teda na lôžkach, ktoré na to nie sú podľa ministerky patrične vybavené.

Zákon o detencii, ktorý je materiálom ministerstva spravodlivosti, má podľa dôvodovej správy zabezpečiť bezproblémový výkon detencie tak, aby boli zohľadnené všetky ústavné rámce obmedzenia osobnej slobody jednotlivca, rovnako aj predkladaný zámer zriadenia detenčného ústavu z hľadiska organizačného zabezpečenia. Za realizáciu detenčného ústavu však už podľa ministerky zodpovedá rezort zdravotníctva.