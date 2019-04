Zatiaľ dva podnety dostal rezort kultúry k voľbám prezidenta

Ide o podnet z prvého kola volieb k vzoru hlasovacieho lístka uverejneného v denníku SME. Druhý podnet sa týka zverejňovania informácií o kandidujúcich subjektoch v čase volebného moratória v denníku Nový Čas a týka sa druhého kola volieb. Oba podnety ministerstvo posudzuje. Voľby hlavy štátu sa konali v dvoch kolách 16. a 30. marca.

Podľa zákona o volebnej kampani môže ministerstvo kultúry za jeho porušenie „uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona.“ Ministerstvo má v súvislosti s voľbami prezidenta právo pokutovať vydavateľov periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačové agentúry, ak porušia informačné moratórium a moratórium na prieskumy. Pokutu môže dať vo výške od 1 000 eur do 10 tisíc eur.

Ministerstvo môže pokutovať, ak vydavateľ periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačová agentúra poruší zákaz zverejňovať informácie o kandidátoch na prezidenta v ich prospech alebo neprospech 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania. Pokutu môže dať aj za zverejnenie výsledkov volebných prieskumov v čase, keď sú zakázané.