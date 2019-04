Prieskum: Smer pod 20%, Spolu-PS na 2. mieste, Most-Híd mimo parlamentu

Ak by sa parlamentné voľby konali v apríli 2019, prvé miesto by obsadila vládna strana Smer, a to s počtom percent 19. Hneď za ňou by nasledovala koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU-OD s počtom percent 13,4%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. apríla až 14. apríla 2019, a to na 1026 respondentoch. Trojicu strán s najväčším počtom hlasov uzatvára Ľudová strana Naše Slovensko s 10,5%.