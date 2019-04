Slovensko opäť kleslo v rebríčku slobody médií

Slovensko má menej slobody pre prácu médií ako minulé dva roky. Vyplýva to z výročného rebríčka slobody médií v 180 krajinách sveta, ktorý dnes zverejnila organizácia Reportéri bez hraníc (Reporters sans frontiéres - RSF). Slovensko si v ňom oproti predošlým rebríčkom z rokov 2018 a 2017 pohoršilo.

Ak sme vlani boli na 27. mieste a predvlani na 17. mieste, tak v aktuálnom rebríčku je Slovensko v slobode tlače na 35. pozícii. Oproti minulému roku sme tak klesli o osem priečok. Tradične prvé miesta obsadili škandinávske krajiny. V prvej trojke rebríčka za rok 2019 sú Nórsko, Fínsko a Švédsko. Naopak na samom konci, v poslednej trojke zo 180 sledovaných krajín sveta sú Eritrea, Severná Kórea a Turkmenistan.

Ako vyplýva z komentára zostavovateľov rebríčka k umiestneniu SR, po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka „znovuzískal odvahu a často útočí na médiá“ nielen bývalý premiér a predseda najsilnejšej vládnej strany Smer Robert Fico, ale rovnako aj ďalší slovenskí politici.

Reportéri bez hraníc v komentári pripomínajú, že vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka vo februári 2018 spustila na Slovensku nevídané politické zemetrasenie a otriasla medzinárodnou komunitou. Následná vlna protestov prinútila rezignovať premiéra Fica a niekoľko jeho ministrov. V septembri 2018 polícia zadržala štyri osoby podozrivé z účasti na Kuciakovej vražde a v marci 2019 obvinili z jej objednávky podnikateľa Mariana Kočnera. Kuciakova vražda zároveň podľa autorov rebríčka „oživila otázky súvisiace s nevysvetlenými zmiznutiami dvoch žurnalistov, jedného v roku 2008 a druhého v roku 2015, a vrátila na stôl otázku bezpečnosti novinárov a ich zdrojov“.

V komentári k poklesu Slovenska v rebríčku slobody médií ďalej jeho autori upozorňujú na to, že „slovenské médiá, ktoré v minulosti vlastnili významné medzinárodné mediálne spoločnosti, sa v posledných rokoch dostali do rúk miestnych oligarchov, ktorých hlavné podnikateľské záujmy sa netýkajú novín“. Tvrdia, že ohrozená je i nezávislosť verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Pripomínajú spor časti redaktorov s novým vedením, pre ktorý vlani odišla časť redakcie spravodajstva RTVS.

„Smer-SD a SNS sa neustále snažia regulovať médiá a, najmä, obnoviť automatické právo na odpoveď ku kritickým článkom, ktoré mali politici do roku 2011,“ píšu Reportéri bez hraníc. Na záver komentár upozorňuje na to, že na Slovensku stále hrozí novinárom podľa Trestného zákona až osemročné väzenie za poškodzovanie mena a ohováranie a „politici to naďalej využívajú na šikanovanie novinárov a médií“.