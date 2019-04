Prezident nepodpísal zákon o pedagogických zamestnancoch

Podľa novely zákona by sa mal súčasný kreditový príplatok zrušiť. Postupne by ho mal nahradiť príplatok za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj získaný po 1. septembri by mal mať podľa návrhu zákona platnosť sedem rokov. Získať ho môžu pedagogickí a odborní zamestnanci aj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, štátnu jazykovú skúšku a špecializačné vzdelávanie. Možnosť získať tento príplatok bude aj za absolvovanie inovačného vzdelávania.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) uviedla, že cieľom zmeny zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je, aby sa zvýšila kvalita vzdelávania. Zároveň sa podľa jej slov učitelia nemajú obávať, že by v novom systéme o peniaze prišli.

Zákon upravuje napríklad aj pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý sa má skončiť najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov. „Ak ide o riaditeľa, pracovný pomer sa má skončiť uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov,“ uvádza sa v materiáli.

Zamestnávateľ však môže s pedagogickým alebo odborným zamestnancom, ktorý dosiahol tento vek, uzatvoriť pracovný pomer najdlhšie na jeden rok.