Vládna koalícia traumatizuje spoločnosť, tvrdí Zimenová

Vlády Roberta Fica boli vždy spojené so škandálmi a traumatizovaním spoločnosti, lebo sa vždy prevalili alebo diali korupčné škandály, nástenkové tendre či eurofondové podvody. Uviedla to nezaradená poslankyňa NR SR a členka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita Zuzana Zimenová s tým, že človek už ani nestíha reagovať na to, čo predvádza táto koalícia.

„Od tragickej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nám táto vláda ukazuje, že nie je schopná sa dohodnúť ani vo svojom vnútri a chce iba za každú cenu dovládnuť. Správa sa tak pravdepodobne preto, aby po sebe ‚upratala‘, a aby mala v rukách čo najdlhšie peňažné toky,“ povedala Zimenová a dodala, že veľký balík peňazí, o ktorý jej momentálne ide, sú eurofondy, ktoré treba zazmluvniť „a začať peniaze rozpúšťať na miesta, kde má táto koalícia nejaké svoje stranícke záujmy“.

„Robert Fico povedal o vláde Ivety Radičovej, že je to zlepenec. Táto koalícia je však ešte väčší zlepenec, ktorý bol zlepený po voľbách príliš rýchlo a s príliš okatými straníckymi záujmami. Koalícia nemala čas a evidentne ani chuť zladiť sa hodnotovo.

Vláda bola zostavená behom pár týždňov. Do parlamentu sa dostali kotlebovci a motiváciou na rýchle zostavenie vlády bola podľa koaličných strán potreba vytvoriť hrádzu proti extrémizmu,“ pokračovala nezaradená poslankyňa s tým, že teraz sa deje presný opak.

Podľa Zimenovej na Slovensku narastá extrémizmus, preferencie Ľudovej strany Našej Slovensko i nacionalizmus. „Extrémizmus, nacionalizmus a populizmus v spoločnosti zapúšťajú korene aj vďaka hrubému slovníku predstaviteľov strán Smer-SD a SNS. Strašia ľudí migrantmi, či hoaxami o Sorosovi, živia nenávisť voči Rómom a vyvolávajú kultúrne vojny, " vysvetlila.

Vládna koalícia podľa poslankyne namiesto riešenia problémov prešla k rétorike, ktorá rozdeľuje spoločnosť a ukazuje na ľudí, ktorí sú podľa nich horší ako ostatní – migranti, Rómovia aj iné menšiny. „Do tohto vreca zaradili napríklad aj ľudí, ktorí majú iný politický názor. Demontujú občiansku spoločnosť, lebo hovoria o tom, že mimovládne organizácie sú škodlivá súčasť spoločnosti a treba ich činnosť obmedziť," uviedla Zimenová.

Podľa nej dôsledky uvidíme až po eurovoľbách a parlamentných voľbách. „V rétorickej polohe je teraz to, že treba zrušiť mimovládne organizácie platené Sorosom alebo obmedziť slobodu slova, lebo treba dať politikom možnosť na opravu a treba obmedziť aj nejaké osobné slobody ľuďom. To sú signály, že dnes to ešte nejde, ale po ďalších voľbách to môže ísť. Orbanizácia Slovenska sa môže udiať veľmi rýchlo," uzavrela.