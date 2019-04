Cudzie hymny rozdelili koalíciu, Most-Híd stojí proti SNS

Prezident Andrej Kiska vetoval novelu zákona minulý týždeň. Hoci ho koaliční politici žiadali, aby vrátil do parlamentu len sporné ustanovenie o spievaní a hraní cudzej hymny, Kiska novelu vetoval ako celok. Znamená to, že parlament má len dve možnosti – celý návrh zákona schváliť, alebo odmietnuť.

Predstavitelia Mosta-Híd v stredu oznámili, že ich klub prelomenie veta, teda opätovné schválenie návrhu novely nepodporí. Podľa ich názoru je ustanovenie o cudzej hymne v novele nejasne formulované a vyvolalo množstvo odlišných výkladov. Most-Híd už pripravil vlastnú novelu, ktorú predkladá na májovú schôdzu. Ak aj parlament schváli prezidentom vetovaný návrh, Most-Híd ho chce opäť novelizovať vlastným návrhom.

„Bude to na základe poslaneckého návrhu zákona, ale na vládu predložíme návrh, aby táto ďalšia novela zákona o štátnych symboloch bola prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní,“ vyhlásil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Návrh Mosta-Híd by za ustanovenie o obmedzení spievania a hrania cudzích hymien pridal vetu, podľa ktorej „predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu“. Most-Híd chce tiež zrušiť pokutu, ktorá hrozí za nedodržanie sporného zákazu – okresný úrad by mohol uložiť fyzickej osobe sankciu do 3000 eur a právnickej osobe do 10-tisíc eur.

Ak parlament veto neprelomí, zákon bude platiť v starom znení. V Národnej rade navyše začne plynúť šesťmesačná lehota, počas ktorej o takomto návrhu nemožno opäť rozhodovať.

Novelu zákona o štátnych symboloch z dielne SNS plénum schválilo koncom marca 108 hlasmi, na prelomenie veta je ich potrebných 76. Most-Híd má v parlamente 13 poslancov a nie je preto vylúčené, že zákon sa stane účinným aj bez ich hlasov. Takúto možnosť pripustili aj samotní politici z Mosta-Híd.

Predseda SNS Andrej Danko reagoval, že akceptuje kroky svojho koaličného partnera, o ktorých Most-Híd informoval vopred na koaličnej rade. „Keďže prezident tento zákon vrátil, budeme ústretoví k legislatívnym návrhom Most-Híd, kde bude jasne upravené, že sa to týka hrania štátnych hymien počas štátnych sviatkov. Nikto tu totiž nemá záujem o to, aby sa tu terorizovali Česi, Maďari, Rusi, aby sa tu nemohla hrať ich hymna," povedal Danko s tým, že celá debata odpútala pozornosť od hlavnej myšlienky novely.

Na snímke je logo, ktoré národniari odmietli. Autor: Ivan Majerský, Pravda

„Cieľom tohto zákona nemalo byť nič iné, ako mať zachovaný štátny znak na hokejových dresoch. Pre nás bola priorita, aby slovenskí hokejoví reprezentanti hrali so slovenským štátnym znakom na hrudi. A nie s obchodnou značkou, ktorá je len napodobeninou nášho štátneho znaku," podčiarkol Danko.

„Nesúhlasím s touto novelou, ale zväz garantuje, že budeme akceptovať právny stav, ktorý bude počas majstrovstiev sveta. Pokiaľ ide o dresy, podľa tohto sa prispôsobíme,“ povedal pre RTVS prezident SZĽH Martin Kohút.

Predkladateľom novely sa podľa Dankových slov nepáčili dresy hokejistov, ich novela však upravuje aj používanie hymien cudzích štátov na Slovensku počas štátnych sviatkov a iných významných dní. Podľa schváleného návrhu by bolo takéto hymny možné spievať a hrať len za účasti oficiálnej delegácie daného štátu. Za zmenu pritom hlasovali aj poslanci Mosta-Híd, čím si vyslúžili kritiku občanov maďarskej národnosti.

Šéf Mosta-Híd Béla Bugár priznal, že tento bod si nevšimli, vinu vzal na seba a prisľúbil, že zákon opravia. Požiadal preto prezidenta Kisku, aby sporný bod vetoval. S rovnakou požiadavkou oslovil hlavu štátu aj Danko. Kiska novelu síce vetoval, no ako celok, parlament v nej preto nemôže urobiť nijaké zmeny. Most-Híd prezidenta za takýto krok skritizoval.

„Všetky naše kroky smerovali k riešeniu tohto problému a k tomu, aby sme upokojovali emócie na juhu Slovenska a na Slovensku. Sme rozčarovaní, že pán prezident nám v tomto upokojovaní emócií nepomáhal a vrátil zákon ako celok, a nie tak, ako sme ho prosili a ako nám v kuloároch sľúbil,“ povedal šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák.

Parlament bude o vrátenej novele rozhodovať na schôdzi so začiatkom 9. mája. Vetované zákony sú spravidla na pretrase hneď na začiatku schôdze. Ak parlament veto prezidenta prelomí, novela bude účinná od 15. mája.

TV Pravda: Politici o kauze zákona o obmedzení cudzích hymien na území SR. Béla Bugár, predseda Mostu-Híd a podpredseda NR SR: Ak by nedošlo k dohode na oprave zákona, nemôžeme zostať v koalícii. Ondrej Dostál (klub SaS): SNS dobehla koalíciu. Peter Kresák (Most-Híd): Nemám výčitky svedomia. Dušan Jarjabek (Smer): Kto chcel byť informovaný, ten bol. Pozrite si viac vo videu TV Pravda. (vysielané 5.4.2019)