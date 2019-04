Školstvo pootvára trh s učebnicami

Rezort školstva dá školám na výber z viacerých učebníc, z ktorých si budú môcť vybrať a štát im ich uhradí. „Máme dlhodobo od vyučujúcich signály, že nie sú spokojní s učebnicami, ktoré sú na trhu, a chceli by mať väčší výber,“ vysvetlila dôvody kroku ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Pripomína, že práve učebnica matematiky bola zo strany učiteľov najviac kritizovaná. „Učitelia si budú môcť vybrať takú učebnicu, ktorá sa čo najviac hodí k ich vyučovacím metódam a potrebám danej školy,“ uviedla Lubyová.

Ministerstvo preto plánuje každý rok robiť verejné obstarávanie na učebnice matematiky. „Zverejnili sme vo Vestníku verejného obstarávania zatiaľ predbežné oznámenia o zámere vyhlásiť verejné obstarávania na učebnice matematiky,“ spresnil tlačový odbor ministerstva. Tie budú určené pre žiakov prvého aj druhého stupňa základnej školy. Víťazom sa pritom môžu stať viaceré vydavateľstvá školských pomôcok. Bude potom len na školách, ktorú učebnicu si vyberú. Koľko by ich mohlo byť pre školy ponúknutých, ministerstvo zatiaľ nespresnilo. „Podrobné informácie budú zverejnené pri vyhlásení verejného obstarávania,“ vysvetlil tlačový odbor ministerstva.

Rezort chce výberom učebníc zabezpečiť pre žiakov klasické učebnice aj pracovné zošity, do ktorých deti vpisujú. Každý rok plánuje ministerstvo nakúpiť 60-tisíc kusov pre každý z deviatich ročníkov. Koľko to bude stáť, bude vedieť až po vyhodnotení verejného obstarávania. Podľa poslanca parlamentu Branislava Gröhlinga (SaS) by štát mohol za učebnice zaplatiť 16 miliónov eur.

V súčasnosti sa výber učebnice robí raz za päť, prípadne desať rokov. Víťaznú knihu na základe ponuky vydavateľstiev a autorov učebníc vyberá ministerská komisia. Učebnica tak získa právo na schvaľovaciu doložku, vďaka ktorej ju majú školy hradenú z ministerstva. Učebnice za peniaze štátu môže školám dodávať len víťaz tendra. Ak školy víťaznú učebnicu nechcú, môžu si po získaní povolenia od ministerstva vybrať inú z komerčnej sféry. Tú však už hradí škola a rodičia. Ministerstvo preto zverejnilo informáciu, že v budúcnosti sa bude robiť verejné obstarávanie na učebnice matematiky skôr. „Zverejnili sme ju vopred práve preto, aby sa všetci tí, ktorí už majú nejaké návrhy učebníc alebo ich chcú pripraviť, mohli na tomto procese zúčastniť,“ poznamenala Lubyová.

Pred dvoma rokmi ministerstvo avizovalo zámer, že rovnaký postup s ročnými pracovnými zošitmi popri učebniciach zavedie aj pre slovenský jazyk na druhom stupni základných škôl. „Nevylučujem, že rovnaký postup uplatníme aj pri ďalších učebniciach,“ naznačila ministerka. Trh s učebnicami ministerstvo otvorilo prvýkrát pred troma rokmi pri učebnici prvouky pre druhý ročník, keď si školy mohli vybrať spomedzi troch učebníc.

„Iniciatívu ministerstva s otvorením trhu s učebnicami matematiky uvítame,“ reagovala Mária Gvotová, matematikárka na Základnej škole Martinská v Žiline. Zástupkyňa Viera Tutková zo Základnej školy Krosnianska v Košiciach upozorňuje, že pri vydávaní nových učebníc je potrebné myslieť aj na pracovné zošity alebo zbierky úloh na precvičovanie učiva. „Bez nich si učiteľ musí ku každému učivu pripravovať pracovné listy, čo je časovo náročné,“ priblížila Tutková. Dodala, že škola už niekoľko rokov nepoužíva učebnice dodané ústrednou dodávkou ako základné učebnice matematiky, ktoré sú odporúčané ministerstvom. „Tieto učebnice od autorov Žabka – Černek nám nevyhovujú po grafickej stránke, ktorá je neprehľadná a pôsobí hravo,“ vysvetlila zástupkyňa. Podľa predsedu Slovenskej matematickej spoločnosti Martina Kalinu už dlhšie chceli, aby boli alternatívne učebnice. „Ministerská doložka v nich je dôležitá, každú učebnicu by mal posúdiť nejaký odborník na matematiku a didaktiku. Inak sa môže stať, že sa žiaci budú učiť z učebníc, ktoré nezodpovedajú potrebným odborným kvalitám,“ objasnil Kalina. Školské organizácie považujú pootvorenie trhu s knihami za prvý krok k väčšej slobode vo vyučovaní. „Vnímame to zároveň ako cestu k tomu, aby školy mohli postupne viac individualizovať vzdelávanie a vychádzať v ústrety svojim žiakom a ich vzdelávacím potrebám,“ uviedla prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Saskia Repčíková.

Učitelia však už dlhodobo volajú po tom, aby výber kníh nechalo ministerstvo v ich réžii. Argumentujú, že učebnice, ktoré sú školám poskytované zadarmo, sú mnohokrát nekvalitné. „Preferujeme model, aby školy dostávali ako súčasť normatívu aj finančnú sumu na zakúpenie učebných materiálov. Bude na posúdení každej konkrétnej školy, aby pri výbere knižných či učebných titulov zohľadnila svoje požiadavky a potreby,“ vysvetlil viceprezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Daniel Masarovič. Tento krok podľa neho povedie zároveň k tomu, že na trhu pribudnú učebné materiály vyššej kvality. Ak ministerstvo ponúkne dve alebo tri učebnice, stále je to podľa špeciálneho pedagóga Viktora Križa zo Slovenskej komory učiteľov veľmi úzky výber. „Obzvlášť aj preto, že ich vydá nanovo. Lenže my už teraz máme na trhu veľa kvalitných vecí, ktoré sa dajú kúpiť lacnejšie ako ministerské učebnice a jednoducho ich musí platiť rodič,“ poznamenal Križo. Sloboda výberu podľa neho znamená to, že škola dostane „učebnicovú poukážku“ a nakúpi si, čo potrebuje a čo sa osvedčí.

Centralizovaný nákup učebníc v Európe využívajú okrem našej krajiny už len Grécko, Malta a Cyprus. V zahraničí vládne trend absolútnej slobody pre školy. Štát poskytne školám peniaze na nákup kníh a tie si môžu vybrať tú, ktorá im na trhu najviac vyhovuje.