SHMÚ varuje pred silným vetrom, objaviť sa môže aj piesok zo Sahary

Na západe môže mať miestami vietor priemernú rýchlosť 12 až 15 m/s (45 až 55 km/h) a v nárazoch 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h). „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozorňuje SHMÚ na svojej webstránke.

Polícia upozorňuje vodičov v Trnavskom kraji, aby pre silný vietor zvýšili na cestách opatrnosť. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová. V okrese Dunajská Streda boli na ceste v dôsledku vetra popadané konáre zo stromov. „V okrese Skalica evidujeme dve udalosti v cestnej premávke, ku ktorým došlo v dôsledku silného vetra. Ide o prevrátený kamión s prívesom a osobné auto mimo cesty,“ doplnila krajská hovorkyňa.

V Tatrách v polohách nad pásmom lesa môže fúkať ešte silnejší vietor. Miestami môže mať v nárazoch rýchlosť 30 – 37 m/s (110 – 135 km/h). Takáto rýchlosť predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Môže sa objaviť piesok zo Sahary

Na územie Slovenska by sa mal v utorok dostať aj piesok zo Sahary. Informuje o tom portál imeteo.sk. „Už teraz sa vo výškach začína vyskytovať čoraz výraznejšia koncentrácia prachových častí. Obloha sa pri dnešnom východe Slnka, no najmä západe Slnka sfarbí do oranžových odtieňov,“ píše sa na stránke s tým, že prítomnosť piesku bude badať aj na zemi – prachové častice totiž na seba naviaže dážď. Prítomnosť saharského piesku by mala byť najbadateľnejšia popoludní, keď má na juhozápade pršať.

Ako ďalej informuje portál, prach sa prenáša vo výške niekoľkých kilometrov nad zemou a vplyvom silného prúdenia sa dostane až nad Škandináviu, Britské ostrovy či Rusko. Zvýšené koncentrácie prachových častíc budú môcť evidovať v celej Európe. Na Slovensku bude najsilnejšia koncentrácia v oblasti Poddunajskej nížiny a na juhu stredného Slovenska.

Už v nedeľu sa prvé koncentrácie prachových častí objavili na juhu Španielska či Francúzska. Piesok sa dostal aj nad Britské ostrovy, Taliansko a začal prúdiť nad strednú Európu.