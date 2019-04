Kúpi štát nemocnicu od Penty?

Nová nemocnica na bratislavských Boroch, za ktorou stojí finančná skupina Penta, by mala stáť okolo 200 miliónov eur.

Nová nemocnica na bratislavských Boroch, za ktorou stojí finančná skupina Penta, by mala stáť okolo 200 miliónov eur. Autor: Vizualizácia: Svet zdravia

Namiesto stavby na Rázsochách odkúpenie súkromnej nemocnice. Premiér Peter Pellegrini (Smer) bude zajtra hľadať východisko pre novú štátnu nemocnicu v Bratislave, ktorá by mala liečiť pacientov z celého Slovenska. Stretnúť by sa mal s viacerými obchodnými partnermi. V hre tak môže byť aj kúpa nemocnice, ktorú v bratislavskej časti Bory plánuje vybudovať finančná skupina Penta.

Výstavba štátnej nemocnice Rázsochy v bratislavskej mestskej časti Lamač je stále v nedohľadne. Pôvodne 30-ročný starý skelet sa mal už búrať. Tender na firmu, ktorá by tony betónu odstránila, sa skoro dva roky nedarí uzavrieť. Situáciu navyše začal komplikovať súdny spor so spoločnosťou, ktorá pred desaťročiami mala nemocnicu stavať.

Premiér preto začal hľadať iné riešenia. „Veľmi intenzívne pripravujem a rokujem o možnom pláne B,“ tvrdí Pellegrini, podľa ktorého je strategická koncová nemocnica pre vládu prioritou. „Urobím všetko pre to, aby v Bratislave stála moderná, štátom vlastnená, univerzitná, parádna, najlepšia nemocnica v regióne. Preto rozmýšľame nad alternatívou, vďaka ktorej by sme mohli dosiahnuť túto vec možno aj skôr, ako spoliehať sa na samotné Rázsochy,“ naznačil premiér. Dodal, že na stole má viacero možností.

Stretnutie s možnými partnermi by sa malo uskutočniť zajtra, po rokovaní vlády. „Bude to veľké rokovanie za účasti všetkých relevantných hráčov vrátane finančnej skupiny Penta,“ spresnil premiér. Prisľúbil, že po diskusiách zverejní podrobné výsledky. Tie by mali byť známe tento, najneskôr budúci týždeň. „Urobím všetko, čo dovoľuje zákon a zdravý rozum a finančné možnosti tohto štátu, aby sme čo najskôr mali v Bratislave modernú nemocnicu,“ podotkol Pellegrini.

Nespresnil, či je v hre kúpa od súkromníka, alebo spolupráca na výstavbe.

Zámery predsedu vlády zdravotnícky rezort komentovať nechce. „Ťažiskovým zámerom zostáva, aby Bratislava mala novú, modernú nemocnicu na špičkovej európskej úrovni, ktorá bude plniť aj úlohy výučbového pracoviska,“ reagovala jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová. Zdôraznila, že ministerstvo plánuje pokračovať na projekte výstavby na Rázsochách.

Od roku 2017 pretrvávajú nejasnosti okolo výberu firmy, ktorá by mala skelet stavby v Lamači zbúrať. Ministerstvo na búracie práce vypísalo súťaž, neúspešný účastník sa však opakovane odvoláva. Úrad pre verejné obstarávanie o poslednej námietke ešte nerozhodol.

„Náš predpokladaný harmonogram je kvôli prieťahom v časovom sklze a presnejší časový horizont budeme vedieť dať až po vyhlásení súťaže na komplexnú projekciu novej nemocnice,“ spresnila Eliášová. S výstavbou sa pôvodne malo začať už v roku 2021, tento termín je v súčasnosti nereálny.

Štátu v Bratislave konkuruje finančná skupina Penta, ktorá začiatkom minulého roka ohlásila, že v Boroch vybuduje modernú nemocnicu. V prevádzke by mala byť v druhej polovici roka 2021. Náklady odhadla na 200 miliónov eur. V zariadení má byť 400 postelí.

Denník Pravda sa investora opýtal, či ho premiér alebo úrad vlády oslovil s ponukou na predaj zariadenia, či už v rozostavanom stave, alebo po dokončení. Penta Investments tvrdí, že zatiaľ žiadnu ponuku nedostala. Prípadný odpredaj nekomentuje. „K hypotetickým otázkam sa nikdy nevyjadrujeme,“ uviedol Gabriel Tóth, hovorca investora.

Podľa Tótha výstavba na Boroch postupuje podľa nastaveného harmonogramu. Aktuálne sa buduje hrubá stavba. „Zároveň považujeme za prirodzené, že vzhľadom na význam nemocnice pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v bratislavskom regióne informujeme o tomto projekte pravidelne všetky relevantné strany vrátane predstaviteľov vlády,“ dodal Tóth.

Nemocnica Rázsochy v bratislavskej mestskej časti Lamač sa začala stavať v roku 1985 ako štátny projekt obsahujúci fakultnú nemocnicu, posluchárne, laboratóriá a internáty. Vznikla iba hrubá stavba – nosný skelet a obvodové múry. Výstavbu v roku 2003 zastavila vláda Mikuláša Dzurindu.

S myšlienkou využiť toto miesto a dokončiť zámer prišiel bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smer). Jeho projekt počíta so zariadením, ktoré by malo mať obsahovať 578 postelí. Nemocnica by sa mala rozkladať na 113 000 štvorcových metroch. Predpokladané náklady boli vyčíslené na 263 miliónov eur.