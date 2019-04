Voľba šéfa NBÚ na poslednú chvíľu

Denník Pravda už minulý týždeň informoval, že národniari sa snažia do vedenia NBÚ presadiť Jána Hoľka z ministerstva obrany. Koaliční partneri sa k tejto nominácii nevyjadrujú, v jej radoch sa v súvislosti s Hoľkom ozývajú aj nesúhlasné hlasy.

Podľa informácií denníka Pravda existuje dohoda, že šéfa NBÚ vyberie SNS. Tá presadzuje generálneho riaditeľa služobného úradu rezortu obrany Jána Hoľka, ktorý ministrovi Petrovi Gajdošovi (nom. SNS) pomáhal obhajovať kritizované nákupy obrnených transportérov či stíhačiek.

V minulosti Hoľko pre médiá priznal, že je osobným priateľom šéfa národniarov Andreja Danka. Riaditeľ služobného úradu na naše otázky od minulej stredy neodpovedal, hovorkyňa ministerstva vtedy odkázala, že je na dovolenke.

Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška kandidatúru Hoľka nepotvrdil, Hovorí, že v koalícii budú hľadať Magalovho nástupcu spoločne. „Koaličná dohoda popisuje obsadenie niektorých rezortov, ale pri NBÚ sa bude hľadať skôr apolitický prístup,“ zdôraznil Paška. To však podľa neho Hoľka z výberu nevylučuje.

„Budeme sa skôr rozprávať, kto sú odborníci s dostatočnými odbornými skúsenosťami v oblasti obrany. Aj SNS aj koaliční partneri povedia svoje predstavy a potom bude diskusia. Ja osobne nepochybujem, že pán Hoľko je zdatný v oblasti bezpečnostných politík,“ reagoval Paška.

„Hoľko je príliš exponovaný a spájaný s konkrétnou politickou silou či dokonca priamo s jej predsedom. Okrem toho aj jeho riadenie rezortu obrany vyvoláva mnohé otázniky, preto by som bol radšej, keby vedenie úradu zastával lepší a profesionálnejší človek,“ povedal pre Pravdu nemenovaný zdroj z prostredia koalície.

Smer tvrdí, že o ničom nevie. „V najbližších dňoch budeme môcť podať bližšie informácie k ďalšiemu postoju,“ uviedol hovorca strany Ján Mažgút.

V strane Most-Híd by sa táto téma mala dostať na stôl budúci pondelok na stretnutí poslaneckého klubu. „Je to mimoriadne dôležitý úrad a veľmi záleží na tom, kto ho bude viesť. Zatiaľ nemám vedomosť o žiadnych navrhovaných kandidátoch,“ priblížil bývalý minister obrany Martin Fedor, ktorý je členom poslaneckého klubu Mosta-Híd.

„Ako nečlen strany nie som v postavení, aby som niekoho navrhoval. Ak to ale bude téma a dohodneme sa, že treba hľadať kandidáta, určite by som s nejakým dobrým menom vedel prísť,“ doplnil Fedor.

Ak by SNS post získala, spolu so Slovenskou informačnou službou (SIS) a s Vojenským spravodajstvom by získala vplyv už v tretej bezpečnostnej inštitúcii.

Magalovi vyprší funkčné obdobie 31. mája. Dovtedy by mal parlament najneskôr na májovej schôdzi zvoliť jeho nástupcu. S menom by mal prísť premiér Peter Pellegrini (Smer), ktorý minulý týždeň potvrdil, že nového riaditeľa je pripravený navrhnúť po schválení koaličnou radou. Ak by zvolený nikto nebol, NBÚ bude viesť námestník terajšieho riaditeľa. Ten by však nemal možnosť vykonávať všetky rozhodnutia vrátane schvaľovania bezpečnostných previerok. Úrad by tak bol čiastočne znefunkčnený.

Proti Hoľkovej nominácii sa vyjadrilo opozičné hnutie OĽaNO. Vyzvalo premiéra, aby jednu z najdôležitejších bezpečnostných pozícií národniarom nepustil. Predseda vlády na ich výzvu zatiaľ nereagoval. "Ministerstvo obrany je pod Hoľkovým faktickým riadením plné netransparentnosti a zvláštnych personálnych, modernizačných rozhodnutí.

Realizoval netransparentné a pre štát nevýhodné obchody s rezortom obrany za minulej vlády, pričom dnes ich kryje na ministerstve ako vysoký úradník,“ upozornil v reakcii na minulotýždňový text denníka Pravda Jaroslav Naď z OĽaNO.

Šéfa NBÚ volí parlament na základe návrhu vlády na sedem rokov. Magalu v roku 2012 do funkcie navrhol vtedajší premiér Robert Fico (Smer).