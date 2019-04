Pellegrini chce od Sakovej vedieť, čo sa dialo s informáciami o Vadalovi

Premiér Peter Pellegrini (Smer) chce od ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer) a policajného prezidenta Milana Lučanského, aby sa pozreli na to, ako konala polícia v prípade informácií o Antoninovi Vadalovi, ktoré mali mať už v minulosti. Povedal to pred rokovaním vlády.

„Poprosím dnes pani ministerku aj pána policajného prezidenta, aby sa pozreli, akým spôsobom policajné orgány naložili s prípadnými informáciami napríklad Slovenskej informačnej služby o existencii takýchto ľudí a skupín na východe Slovenska, a akým spôsobom sa riešila, alebo neriešila táto situácia,“ povedal predseda vlády.

Premiér tiež odmietol prípadné nezákonné lustrácie novinárov. „Ak je to pravda a nemá to zákonný základ, nesúvisí to s konkrétnym vyšetrovaním, nie je to správne ani dobré,“ vyhlásil v súvislosti s lustráciami.

Pellegrini víta aktivity policajného prezidenta Lučanského v tejto oblasti, ktorý podľa premiéra mieni zaviesť systém identifikácie, aby sa vedelo, kto koho a prečo lustruje a tiež, aby bolo možné prípadne zabrániť lustráciám.

Lučanský verí, že k podobným prípadom už nedôjde. „Zatiaľ je v platnosti nové nariadenie, ktoré takéto využívanie lustrácií znemožňuje, sú prijaté ďalšie opatrenia, ktoré sa budú realizovať v najbližšom období,“ opísal. Lustrácie novinárov označil za zlyhanie.

Policajný prezident je tiež presvedčený, že po skončení vyšetrovania budú vyvodené patričné dôsledky. Prípad vyšetruje inšpekcia ministerstva vnútra. Lučanský priznal, že má okruh mien podozrivých, nechce sa k nim však vyjadrovať.