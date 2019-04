Nová nemocnica na bratislavských Boroch (vizualizácia na snímke), za ktorou stojí finančná skupina Penta, by mala stáť okolo 200 miliónov eur.

Nová nemocnica na bratislavských Boroch (vizualizácia na snímke), za ktorou stojí finančná skupina Penta, by mala stáť okolo 200 miliónov eur. Autor: Vizualizácia: Svet zdravia

Finančná skupina Penta nevidí dôvod na predaj jednej nemocnice, ktorá je súčasťou siete pracovísk. Pred rokovaním s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer) to povedal Eduard Maták, partner v Penta Investments. Skupina v súčasnosti stavia v hlavnom meste nemocnicu v lokalite Bory.

„Nemocnica je pre nás súčasťou siete skoro 40 pracovísk. Nevidíme dôvod, prečo predávať jednu izolovanú nemocnicu,“ uviedol pred novinármi. Na otázku, čo by sa stalo, ak by štát vstúpil nejakým podielom, doplnil, že to zatiaľ vylučuje.

Na rokovaní na úrade vlády sú aj zástupcovia ministerstva zdravotníctva či lekárski odborári. Premiér pred stretnutím hovoril, že Penta zrejme povie svoje predstavy.

Pellegrini opakovane zdôrazňuje, že v Bratislave by mala stáť nová štátna a nie súkromná nemocnica. Tvrdí, že nemá nič proti súkromnej, ale mieni urobiť všetko preto, aby veľká nemocnica s kompletným personálom a najlepšími odborníkmi bola v rukách štátu.

„Nemôžem dopustiť, aby sa stalo, že v prechodnej fáze, kým štát postaví svoju nemocnicu, nám najlepší odborníci, lekári odídu do súkromnej nemocnice, a potom bude mať štát problém naplniť svoju nemocnicu,“ uviedol.

Pellegrinimu je jedno, s kým bude rokovať, pokiaľ to bude v prospech Slovenska. Zároveň zdôraznil, že v prípade novej nemocnice neurobí nič, čo by zaváňalo kšeftom. „Mojím záujmom je brániť záujmy Slovenska a urobiť všetko preto, aby občania boli spokojní so zdravotnou starostlivosťou,“ povedal premiér.

Nemocnicu v Bratislave chcel okrem Penty dlhodobo stavať aj štát. Na mieste skeletu Rázsoch sa má vybudovať nová Univerzitná nemocnica Bratislava. Pre námietky z jedného účastníkov verejného obstarávania sa však doteraz nezačalo ani s búraním skeletu.