Pellegrini bude v USA hovoriť o investíciách aj clách, tvrdí minister Žiga

Investície amerických firiem na Slovensku, ale aj tarify a clá sú témy, ktorým sa premiér Peter Pellegrini počas návštevy Bieleho domu bude venovať. Tvrdí to minister hospodárstva Peter Žiga (Smer). Potvrdil, že jeho rezort poskytne premiérovi všetky potrebné dokumenty na rokovanie o týchto témach. Pellegrini sa už dnes vyjadril, že on osobne by si vedel predstaviť aj nulové clá. Americký prezident Donald Trump je však prívržencom politiky protekcionizmu.