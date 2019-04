VIDEO Kauza dvojnásobnej vraždy: Ktorý z obvinených žiada o odpustenie?

Video: To sa nedá, odpovedá Zlatica Kušnírová na vrahovu žiadosť o odpustenie.

Zlatica Kušnírová, matka Martiny, okamžite vylúčila, že by list napísala Alena Zs.

„Spolu s Kuciakovcami sme sa dohodli, že list ani meno nezverejníme. Zároveň naň ani nebudeme reagovať,“ uviedla Kušnírová. List otvárala s roztrasenými rukami.

„V liste bolo iba pár viet, pisateľ žiadal o prepáčenie a odpustenie a ak by mohol vrátiť čas a dalo by sa to zmeniť, konal by už inak,“ stručne opísala obsah listu, po doručení ktorého okamžite telefonovala manželom Kuciakovcom. Tým prišiel až neskôr, no v rovnakom znení.

„Môj prvý pocit bol, že sa to nedá odpustiť. Blízka rodina aj známi mi hovoria, že som veriaca a treba odpúšťať. Ja nie som svätá, to sa nedá. Ak by to urobil nechtiac, napríklad pri havárii, stal by sa nejaký úraz alebo za nejakých iných okolností, bolo by to iné. Toto bolo dlho plánované, zaplatené objednávateľom a bola to brutálna vražda. Môžem navonok povedať áno, vnútri neodpustím, proste, nedá sa,“ opísala pocity Kušnírová.

Z úkladnej vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej je obvinených päť ľudí. Novinárovu vraždu si mal objednať podnikateľ Marian Kočner. Alena Zs. mala podľa medializovaných informácií požiadavku ďalej posunúť Zoltánovi A. Ten ju zadal Tomášovi Sz. a Miroslavovi M. Donedávna polícia predpokladala, že v rodinnom dome vo Veľkej Mači vo februári minulého roka strieľal bývalý policajt Tomáš Sz.

Pred niekoľkými dňami sa však mal k vražde priznať bývalý profesionálny vojak Miroslav M. Mal dokonca ukázať miesto, kde zahodil použitú zbraň. V rieke v Kolárove naozaj polícia našla časť zbrane, v súčasnosti však nie je známe, či to práve tá zbraň, z ktorej vyšli smrtiace výstrely.