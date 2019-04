SNS má viac kandidátov na šéfa NBÚ vrátane Hrnka, uviedol Paška. Jurzyca politické nominácie kritizoval

Už v máji sa končí funkčné obdobie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, pričom denník Pravda už pred niekoľkými dňami informoval, že o obsadenie tohto postu má záujem SNS. Doterajší riaditeľ je nominant Smeru. Podľa Pašku má strana v bezpečnostnej oblasti viacero odborníkov a je pripravená prísť pred premiéra s návrhmi. Paška zdôraznil, že nejde o politický post. Jurzyca obsadzovanie nezávislých organizácií politickými nominantmi kritizoval. Uviedol, že SaS je proti nomináciám kandidátov bez ich verejného vypočúvania.

Úvahy o možnej vládnej kríze tento týždeň vyvolalo zrušenie koaličnej rady, ktoré prekvapilo aj samotných vládnych partnerov. Paška za dôvod zrušenia označil to, že sa na nej nemohli zúčastniť všetci partneri. SNS však trvá na tom, aby sa čo najskôr stretli a prediskutovali aj návrhy SNS. Podľa Pašku je dôležité pozrieť sa na aktuálne prognózy vývoja ekonomiky a zapojiť do diskusie aj nového ministra financií Ladislava Kamenického. "Boli sme veľkorysí a púšťali sme mnohé návrhy, ktoré prekladal Smer. Ako sa blíži koniec volebného obdobia, zrazu na tie naše návrhy nedochádza,“ povedal Paška. Predčasné voľby či krízu však odmietol. Eugen Jurzyca upozornil, že vládna koalícia prichádza s návrhmi, ktoré urobia veľkú dieru do verejných financií a to až do výšky tri miliardy eur ročne. „To považujem za nezodpovedné urobiť takýto krok ku koncu vládnutia. Je ohrozené aj vyrovnané hospodárenie, ak sa príjmu tieto zákony,“ dodal Jurzyca s tým, že budúci rozpočet mal byť prebytkový. Nového ministra financií za záruku toho, že udrží verejne financie na uzde nepovažuje. „Sám sa aj zapojil do jedného z tých zákonov, nemôžem ho vnímať ako záruku,“ dodal. Jurzyca priznal, že opozičná strana by predčasné voľby privítala, ako reálne ich však nevidí.

Kondíciu politických strán preveria nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu. Kartami však miešajú nové subjekty. Jurzyca uviedol, že pre SaS môže byť Progresívne Slovensko aj strana prezidenta Andreja Kisku koaličným partnerom. „Keď aj stratíme jeden dva percentuálne body, držíme sa programu a veríme, že sa bude môcť realizovať,“ povedal Jurzyca v súvislosti s možným odchodom voličov SaS k novým stranám. Špekuluje sa tiež o tom, že novú stranu by mohol založiť alebo do nejakej vstúpiť neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin. Tá by mohla zlákať práve voličov SNS. Podľa Pašku sa však sudca Najvyššieho súdu sám vyjadril, že uprednostňuje kariéru v justícii.

SNS ide do eurovolieb s tým, že je potrebné Európsku úniu a jej inštitúcie zásadne reformovať. „Treba sa pozrieť na kompetencie, ktoré vie zvládnuť a tie, ktoré si privlastnila a nie sú dobre spravované a štáty ich potrebujú mať vo vlastných rukách,“ povedal Paška. Dosiahnuť chce aj revíziu Lisabonskej zmluvy. Na potrebu reformy európskych inštitúcií upozorňuje aj SaS. Eugen Jurzyca uviedol, že nie je nemožné získať pre tento návrh podporu naprieč europarlamentom, aby EÚ bola „štíhlejšia a pracovala efektívnejšie.“ Paška a Jurzyca sa tiež zhodli na tom, že návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na zavedenie euróspkej minimálnej mzdy je populistickým krokom, ktorý by v konečnom dôsledku mohol Slovensku poškodiť.