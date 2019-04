Penta predstavila nemocnicu na Boroch, spochybňuje, že štát dostavia Rázsochy

Partner Penty Eduard Maták zopakoval včerajšie stanovisko, že Penta chce spolupracovať so štátom, ale nie tak, že by štát nemocnicu kúpil. Vylúčil aj to, že by so štátom išli do spoločného PPP projektu a súčasne spochybnil, že štát dostavia nemocnicu v Rázsochách.

Tvorcovia projektu sľubujú 14 operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb, robotickú prípravovňu liekov, zdravotnú starostlivosť organizovanú v multidiscipli­nárnych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či liečivé prostredie. Tvorcovia projektu tvrdia, že nemocnica bude pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov z celého Slovenska. Poskytovať bude plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni, ktorá bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Video: V stredu premiér rokoval so zástupcami finančníkov. Tí odmietli predať štátu rozostavanú nemocnicu Bory, Peter Pellegrini ich však varoval pred zbytočnou konfrontáciou.