Staré exekúcie zastavia, dlhy nezmiznú

Exekúcie staršie ako päť rokov by mali byť zastavené, neznamená to však, že všetky dlžoby budú aj odpustené. Navrhuje to zákon ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ktorý prešiel vládou. Definitívne slovo bude mať ešte parlament. Minister Gál hovorí o ideálnom riešení, Slovenská komora exekútorov o nesystémovosti a nespravodlivosti.