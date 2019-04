Danko vidí za akciou školákov iných politikov

Na bratislavskom gymnáziu Juraja Hronca sa mal včera konať tematický deň – Gender Swap Day, išlo o „zmenu pohlaví“, dievčatá mali prísť prezlečené za chlapcov a, naopak, chlapci za dievčatá. Pre túto tému sa na gymnázium spustila paľba kritiky cez sociálne siete. Škola akciu zrušila, odôvodnila to tým, že pre voľné sviatočné dni nebola téma predebatovaná s vedením. Tematický štvrtok navrhla žiacka rada, v ktorej je 11 študentov.

Šéf národniarov a parlamentu Andrej Danko za nápadom s „prezliekaním“ vidí vplyv politikov, ktorí presadzujú LGBTI agendu. Požiadal preto ministerku školstva Martinu Lubyovú (nom. SNS), aby zasiahla. Lubyová nato prisľúbila legislatívne zmeny, ktoré sa budú týkať základných aj stredných škôl.

„Verím, že legislatívnou iniciatívou ministerka školstva podchytí stanovenie okruhu osôb, ktoré majú prístup na základné a stredné školy. Školy, vyučovací a výchovný proces sa nesmie zneužívať na propagáciu ideí alebo politických strán," uviedol v stanovisku Danko.

Podľa neho by mal rezort upraviť aj to, kto môže do školy vstupovať a prezentovať svoje názory a aké materiály tam môžu byť distribuované. Trvá na tom, že v školách by sa mala používať iba odobrená odborná literatúra. "Sme svedkami toho, ako si niektoré politické subjekty z našich škôl urobili liahne svojich budúcich voličov. Nedávam to za vinu samotným školám, často sú totiž samy zneužívané danými subjektmi,“ tvrdí Danko.

Na sociálnej sieti sa pridal aj líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý štvrtkovú tému označil za „priblblé tlačenie na pílu“.

„Politici ako Igor Matovič alebo Andrej Danko sa snažia vytĺkať politický kapitál z témy, ktorú si umelo vymysleli dezinformačné a konšpiračné weby,“ zhodnotil reakcie oboch politických lídrov a nápad na zmenu zákona Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv.

Zdôraznil, že tematický štvrtok bol aktivitou študentov. „Politici by sa mali skôr zastať týchto mladých ľudí, je vrcholne nezodpovedné, ako o tom informovali. Mali by sa snažiť krotiť negatívne vášne,“ zdôraznil Weisenbacher.

Po tom, čo škola oznámila zastavenie akcie, zožala kritiku od vlastných študentov.