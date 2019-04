Protestujúci farmári podávajú trestné oznámenie na pracovníkov PPA

Protestujúci farmári v piatok podávajú trestné oznámenie na zodpovedných pracovníkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Oznámili to zástupcovia farmárov František Oravec a Patrik Magdoško pred budovou Ministerstva vnútra SR v Bratislave.

Podľa Oravca podávajú trestné oznámenie Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) na pracovníkov PPA, pretože farmári majú vážne obavy, že počas nasledujúcich dní môže prísť k manipulácii so spisom na PPA, a to pre zahladenie stôp subvenčného podvodu, a kvôli obštrukciám od roku 2017 pre znemožnenie nazrieť do spisu.

„Tým, že PPA sa nás tvrdo právnymi obštrukciami snažila vylúčiť zo správneho konania a takisto na základe svedectiev zamestnancov PPA konštatujem, že v spisoch firiem skupiny ESIN sa nenachádzajú relevantné nájomné zmluvy, čiže PPA dlhodobo, od roku 2016, zakrývala subvenčné podvody skupiny ESIN. Z tohto dôvodu podávame trestné oznámenie na riadiacich pracovníkov PPA za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a za napomáhanaie prečinu poškodzovania finančných záujmov EÚ,“ povedal Oravec.

„Touto cestou chcem poprosiť pána generálneho prokurátora pána Jaromíra Čižnára, pani ministerku vnútra Denisu Sakovú a takisto pána prezidenta policajného zboru pána Milana Lučanského, aby zaistili spisy na PPA. Hrozí totiž, že trojročným zakrývaním subvenčných podvodov skupiny ESIN, budú spisy protizákonne doplnené,“ podčiarkol Oravec.

Pripomenul zároveň, že už niekoľko dní pred PPA protestujúci a stanujúci poľnohospodári majú jediný cieľ, a to nazrieť do spisu spoločností patriacich firme ESIN, ktoré ho „križujú“ a podľa jeho názoru sa podieľajú na subvenčnom podvode.

Informoval, že PPA po ústnom pojednávaní uznala právo Františka Oravca nazrieť do spisu protistrany. Následne ale odvolávajúc sa na údajné objektívne dôvody (GDPR) určila termín tohto úkonu, nahliadnutia, až na utorok 30. apríla 2019.

Podľa Magdoška sa v prípade Františka Oravca jedná o 359 nájomných zmlúv k pôde, ktoré sú predmetom „križovania“ dotácií. „Pokiaľ má pán Oravec podpísaných 359 zmlúv, nemôže ich mať nikto iný,“ podčiarkol Magdoško.

Poznamenal, že PPA mala vydať rozhodnutie v tomto spore do 13 mesiacov. „Tento spor má 23 mesiacov. Desať mesiacov PPA nevydala jednoznačné rozhodnutie, kto je v práve a kto nie je v práve. Včera (25.4.), po hrozbe ostrou blokádou, vydala PPA v mailovej forme, že sme účastníci konania a bude nám vyhovené nahliadnuť do spisov,“ povedal Magdoško.

Úsilie farmárov podľa Magdoškových slov nebolo márne. „Vyzývame preto všetkých farmárov: Nebojte sa, poďte poukázať na problémy, ktoré máte,“ dodal Magdoško. „Stanovačka“ pred budovou PPA podľa neho pomohla jednoznačne k tomu, že farmári prinútili PPA, aby začala rešpektovať zákon.

„Dnes odchádzame späť domov a v utorok (30.4.) ideme nahliadnuť (na PPA) do spisov. Prerušujeme dnešným dňom stanovací tábor. Ak nám v utorok bude umožnené nahliadnuť do spisov, tak následne budeme podnikať ďalšie právne kroky,“ oznámil Magdoško s tým, že farmári sa obávajú, že počas nadchádzajúceho víkendu budú do spisov na PPA dokladané fiktívne nájomné zmluvy k pôde.

Ministerstvo vyzýva Oravca, aby rešpektoval zákony a procesné postupy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyzýva agropodnikateľa Františka Oravca, ktorého firmy získali z prostriedkov EÚ v posledných rokoch viac ako 7 miliónov eur, aby rešpektoval zákony a procesné postupy. Aby sa, tak ako ostatných 19-tisíc žiadateľov o priame platby, nesnažil ovplyvňovať mediálnymi šou rozhodovanie úradov a súdov. Na margo brífingu Františka Oravca to uviedol Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.