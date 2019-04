Teplota klesne o 10 stupňov a konečne zaprší

Vo štvrtok padali teplotné rekordy pre apríl. Na letisku v Kuchyni v okrese Malacky zaznamenali priemernú dennú teplotu 20,8 stupňa, čo prekonalo rekord pre 25. apríl z roku 1962. V Žihárci v okrese Šaľa namerali 21 stupňov, v Topoľčanoch dokonca až 21,1 stupňa.

„To sú hodnoty, ktoré by sme pre priemernú dennú teplotu mali zaznamenávať až začiatkom júla,“ upozorňuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave.

Takto extrémne teplo bolo aj presne pred rokom. Napríklad v Nitre namerali vo štvrtok 19,7 a vlani 18,8, v Prievidzi teraz 18,6 a minulý rok 17,8, v Piešťanoch 20,3, dokonca padol doterajší rekord z roku 1993, keď tam mali 19,6 stupňa.

Vysoké boli aj minimálne teploty vzduchu. V Oravskej Lesnej neklesla teplota pod 11,6 stupňa, pričom rekord bol dosiaľ 8,6 stupňa z roku 2014. V Dudinciach v Krupinskom okrese nenamerali menej ako 13,4 stupňa, v Orechovej pri Sobranciach 14,8 – opäť teploty, ktoré svedčia skôr letu ako jari.

Pred týždňom sme očakávali, či zažijeme v apríli letnú teplotu, no takmer sme zažili až tropický deň. „Už cez veľkonočné sviatky sme mali paradoxy. V noci a ráno na niektorých miestach mrzlo, no počas Veľkého piatka teplota v Horných Lefantovciach (okres Nitra) vystúpila na 25,5 stupňa, čo už je letná hodnota,“ hovorí Faško. Na horách zasa napadal nový sneh, v utorok ho na Lomnickom štíte a Chopku pribudlo 10 centimetrov. „Máme také zložité prírodné podmienky na Slovensku,“ s úsmevom pripomína klimatológ.

A paradoxy pokračovali – počasie počas minulého víkendu bolo priam ukážkové. Už v utorok však začalo pršať, ochladilo sa a museli sme vytiahnuť bundy. „No veľa zrážok nespadlo, dážď krajinu osviežil, ale deficit nevyrovnal,“ dodáva klimatológ Faško.

Opäť prišli priam horúce dni, počas ktorých padali teplotné rekordy. Podľa Faška veľa nechýbalo k tridsiatke, čo sa už považuje za tropickú teplotu. „Dosiaľ mali najvyššiu teplotu v Rožňave v roku 1969, keď namerali 29,5 stupňa. Tridsať a viac stupňov by sme však mali namerať oveľa neskôr,“ hovorí klimatológ varovne o počasí na prelome apríla a mája.

No v terajšom desaťročí, teda od roku 2011, sme až trikrát zaznamenali tropický deň už v apríli. V roku 2012 to bolo 28. apríla, v roku 2013 30. apríla a vlani 29. apríla. „Nie je to dobré. Koncentrácia takých skorých výskytov tropickej teploty vzduchu signalizuje, že sa niečo deje,“ zdvíha varovný prst klimatológ.

V nasledujúcich dňoch nás však čaká počasie už také typickejšie aprílovo-májové. „Bude premenlivo. Cez deň sa bude maximálna teplota pohybovať na úrovni najviac 20 stupňov, niekde aj menej,“ pokračuje Faško.

Na západné Slovensko mal priniesť zvlnený studený front dážď v noci na sobotu. V sobotu bude front pokračovať smerom na východ. „Každý poveternostný front je nádejou, že sa budú vyskytovať zrážky. Otázkou však je, koľko ich bude,“ vysvetľuje klimatológ.

Počas prechodu ponad naše územie by sa však front mal spomaľovať, takže na strednom a východnom Slovensku by naozaj mohlo pršať aj výdatne. Nedá sa vylúčiť ani búrková činnosť. Vietor sa rozfúkal už v piatok, duje od západu až severozápadu. Škody by síce nemal napáchať, budeme ho však cítiť najmä v nárazoch.

Ako bude Sobota 27. apríla – Oblačno až zamračené. Na strednom a východnom Slovensku prehánky, dážď, ojedinele búrky. Denné teploty 16 až 21, v Žilinskom kraji, na Spiši okolo 14 stupňov. Nedeľa 28. apríla – Oblačno až zamračené, na západe polooblačno až oblačno. Najmä na východe dážď, vo vysokých polohách sneženie. Nočné teploty 11 až 6, denné 15 až 20. Vietor v nárazoch dosiahne aj 55 km/h. Pondelok 29. apríla – Oblačno až zamračené. Na väčšie územia dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Nočné teploty 10 až 6, denné 13 až 18 stupňov. Vietor v nárazoch dosiahne 45 km/h. Utorok 30. apríla – Oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Nočné teploty 10 až 4, denné 10 až 16 stupňov. Streda 1. mája – Prevažne oblačno, miestami prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočné teploty 9 až 3, denné 15 až 20 stupňov. ZDROJ: SHMÚ

TV Pravda: Videopredpoveď počasia na najbližšie dni: