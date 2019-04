Lazorová: O mzdách s nami nerokujú

Finančná skupina Penta môže nájsť osemsto zdravotných sestier pre svoju novú nemocnicu v hlavnom meste. Cenou za to však môže byť, že štátna nemocnica na Kramároch zostane bez nich. "Odhadujem, že po dostavbe nemocnice Penty sa sestry z Kramárov presunú na Bory, pretože pracovné podmienky a priestory budú nastavené na iné normy. Momentálne však nemám informácie, že by sa naberali sestry pre potreby novej súkromnej nemocnice," konštatovala Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Poukázala na to, že po celom Slovensku stále chýba okolo 15-tisíc zdravotných sestier. Zdravotníčky aj tento rok 12. mája oslávia svoj sviatok – Medzinárodný deň sestier. Komora pri tejto príležitosti oceňuje výnimočné ženy a mužov tejto profesie. Ocenenie Biele srdce si počas 12. ročníka jeho udeľovania prevezme tridsať nových laureátov. Denník Pravda je mediálnym partnerom tejto udalosti.

Určite sledujete spor medzi premiérom Petrom Pellegrinim a finančnou skupinou Penta, ktorý sa týka novej nemocnice v Bratislave. Mal by štát postaviť nemocnicu v lokalite Rázsochy, alebo kúpiť projekt Penty na Boroch?

Nemyslím si, že nemocnica Bory je stavaná na potreby štátu. Medicína aj ošetrovateľstvo budú potrebovať určitý počet lôžok, šatne i celé zázemie. Nemocnica takéhoto typu musí spĺňať podmienky aj na výučbu študentov.

Ak finančná skupina neustúpi, vybuduje vlastnú nemocnicu skôr ako rezort zdravotníctva štátnu. Bude tak mať výhodu v nábore personálu. Pre Bory potrebuje 800 zdravotných sestier, nájde ich?

Naplniť stav sestričiek na Boroch je možné za prepokladu, že sa zatvorí štátna nemocnica na Kramároch. Ak predokladáme, že nakoniec budú v hlavnom meste dve nemocnice – Bory aj Rázsochy, budú si konkurovať aj pri hľadaní zdravotníkov. Vyhrá ten, kto postaví skôr. Tým bude zrejme súkromný investor. Odhadujem, že po dostavbe nemocnice Penty sa sestry z Kramárov presunú na Bory, pretože pracovné podmienky a priestory tam budú nastavené na iné normy. Momentálne však nemám informácie, že by sa naberali sestry pre potreby novej súkromnej nemocnice.

Ministerstvo zdravotníctva nedávno predstavilo reformu nemocníc. V nej kladie dôraz najmä na zvyšovanie počtu lôžok pre dlhodobých pacientov, plánuje tiež, aby na menej pacientov pripadalo viac sestier. Je to reálne pri dnešnom nedostatku personálu?

Ak by sme predpokladali, že sa stratifikácia udeje tak, že sestry presunieme z nemocníc ku chronickým lôžkam, vtedy by som sa neobávala nedostatku. Sestry však potrebujeme v nemocniciach a ony tam zostanú, nikam sa nepresunú, pretože už teraz ich je tam málo. Potom pravdepodobne dlhodobá starostlivosť ani po reforme nebude dostatočne zabezpečená sestrami. Zvýšenie počtu chronických lôžok sa však nemôže týkať len nemocníc, takéto postele by mali pribúdať aj v domoch ošetrovateľskej starostlivosti. Aj v nich by mali pôsobiť sestry. V situácii, ktorú dnes máme, keď na Slovensku chýba takmer 15-tisíc sestier, bude náročné zreformovať nemocnice tak, ako si to predstavuje rezort. Zdravotnými sestrami treba posilniť dlhodobú starostlivosť, ošetrovateľské agentúry. Zmeny sa však neuberajú týmto smerom, zatiaľ sa všetka pozornosť sústredila na nemocnice, a to je chyba, ktorá nás dobehne.

Platy sestier mali od januára podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej narásť o 10 až 16 percent. Nakoniec sa v praxi ukázalo, že mzda sa zvýšila len tretine z nich. Ako vnímate celú situáciu?

Avizovaný nárast nepovažujem za dostatočný. Dokonca sa ukázalo, že nedosiahol ani avizované percentá. Reálne sa mzdy sestrám zvýšili o 10 až 20 eur. Často sa len osobné príplatky presunuli do základnej zložky mzdy. To znamená, že jedna tretina sestier nepocítila žiadne zvýšenie, jedna tretina to pocítila tak, že im peniaze len presunuli z osobnej zložky a len jednej tretine sestier sa zvýšil plat. Pokiaľ sa nezlepší odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov radikálne, to znamená v stovkách eur, tak určite dlhodobú perspektívu na navýšenie počtu sestier nemáme. Dnes sa plat sestier v niektorých zariadeniach pohybuje medzi 500 až 800 eurami, čo je pre sestru nemotivujúce na to, aby v systéme zostala.

Rokovali ste od januára s ministerstvom na tému platov?

Rezort zdravotníctva s nami o mzdách nerokuje vôbec, teda ani o návrhu navýšenia miezd. Pani ministerka to oznámila ako hotovú vec. Nie sme súčasťou tripartity, kde sa vyjednávajú mzdy či nadčasy. Tam sú zastúpené odborové združenia, zamestnávatelia a ministerstvo, a my ako stavovská organizácia nie sme pozývaní. Čo sa týka komunikácie s rezortom, nebola žiadna, aby sa napravil tento stav. A nevidíme perspektívu zlepšovania.

Je rozdiel v odmeňovaní nemocničných a ambulantných sestier?

Ambulantná sestra zarába v priemere 700 – 800 eur. Nemocničné sestry sa vedia s nočnými službami, nadčasmi a s prácou vo sviatok v priemere dostať na úroveň tisíc eur. Ambulantné sestry takéto možnosti nemajú, preto medzi nimi je, pokiaľ ide o platové podmienky, najhoršia situácia, podobne sú na tom aj sestry v zariadeniach sociálnych služieb.

Čo by okrem platov pomohlo dostať viac sestier do nemocníc?

Opatrením by bola aj väčšia podpora študentov a vzdelávania. Nemyslím len štipendiá, ktoré môžu študenti ošetrovateľstva získať, ale aj celkovo viac prijatých maturantov. To sa reálne neuskutočnilo. V týchto mesiacoch sa podávajú prihlášky na vysoké školy a tie nám už avizujú, že nemajú možnosť prijať viac študentov, lebo dostanú dotáciu len na určitý počet žiakov. Okrem toho, budúce sestry majú duálne vzdelávanie, vykonávajú popri štúdiu klinickú prax v nemocnici, kde je stanovený presný počet študentov na jedného mentora. A ten nemôže mať 20 študentov namiesto siedmich. Tým pádom školy nemôžu prijať viac mentorov, lebo na to nemajú zdroje a nemôžu prijať ani viac študentov. Je to začarovaný kruh. Určite by tiež pomohlo zlepšenie pracovných podmienok pre sestry. Do toho zahŕňame nadčasovú prácu. Dnes sestry často odrobia nad rámec viac než 30 hodín mesačne, nadčasy nemajú preplácané zamestnávateľom, teda sa im nadčasová práca len kumuluje. Zamestnávateľ im následne ponúkne náhradné voľno bez toho, aby s tým sestry súhlasili, čo je zas v rozpore so Zákonníkom práce. Za nadčasovú prácu má mať zamestnanec primeranú finančnú náhradu. Ak sa dohodne so zamestnávateľom, môže čerpať náhradné voľno.

Tento rok bude sesterská komora opäť udeľovať ocenenie Biele srdce. Čo je podstatou podujatia?

Podstatou je osláviť Medzinárodný deň sestier, ktorý pripadá na nedeľu 12. mája. Pre tejto príležitosti oceňujeme každoročne výnimočné sestry. To znamená, že to nie sú ľudia, ktorí si „len“ dobre plnia svoje povinnosti, ale často robia aj veci navyše, popri svojej práci. Buď spolupracujú s občianskymi organizáciami pacientov, alebo pracujú aj ako pedagógovia nových sestier, alebo sú to ľudia, ktorí pracujú pre stavovskú organizáciu. V regiónoch organizujú pre kolegyne vzdelávacie aktivity, či sa aktívne zapájajú do rozvoja ošetrovateľstva. Veľmi sa teším, že každý rok máme koho oceňovať, že si všímame svoje kolegyne a navrhujeme ich. O víťazoch rozhodne porota tvorená z členov Rady komory.

Kedy sa slávnosť bude konať a koľko zdravotníčok bude ocenených?

Slávnostné odovzdávanie ocenení bude v piatok 17. mája v Hoteli Senec za prítomnosti pozvaných hostí z oblasti zdravotníctva, ako aj predstaviteľov komory z celého Slovenska. Tak ako po iné roky sa bude udeľovať ocenenie v troch kategóriách: sestra v praxi, sestra manažérka a sestra pedagóg. Nezabudli sme ani na cenu za celoživotné dielo. Spolu oceníme 30 sestier a pôrodných asistentiek. Ocenené sestry prijme aj prezident republiky Andrej Kiska v utorok 21. mája v Prezidentskom paláci.