Najvyšší súd rozhodne o rozpustení ĽS NS

Verejné pojednávanie sa začne o 10. 00 hod. Pred budovou Najvyššieho súdu v centre Bratislavy je od 09.00 hodiny protest s názvom Stop fašizmu, ktorý organizuje občianska iniciatíva Zabudnuté Slovensko. Jedenásť osobností verejného života – medzi nimi Eva Mosnáková, Pavel Traubner, Zuzana Kronerová, Ján Benčík, Michal Kaščák, Martin M. Šimečka a Marián Leško – držia transparenty s jedenástimi písmenami, ktoré tvoria dve slová názvu protestu.

Dianie podrobne sledujú aj zahraničné médiá.

Podaná obžaloba strane vyčíta napríklad prístup k niektorým skupinám občanov, predovšetkým Rómom, ambíciu zriadiť domobranu alebo označovanie NATO, ktorého je SR členom, za zločineckú organizáciu. Podľa stanoviska GP SR je tiež strana názorovou a ideologickou pokračovateľkou Slovenskej pospolitosti – Národnej strany, ktorú NS SR rozpustil v roku 2006.

Na pojednávaní začiatkom apríla sa k návrhu GP SR vyjadrili právni zástupcovia strany, pričom prezentované argumenty odmietli. ĽS NS sa po parlamentných voľbách v marci 2016 dostala do parlamentu, pričom získala 14 mandátov. Po odchode jedného z poslancov z poslaneckého klubu ich má momentálne 13. Traja poslanci strany čelili v aktuálnom volebnom období trestnému stíhaniu pre extrémistické trestné činy. Prípady však ešte nie sú právoplatne ukončené.

Prieskum agentúry Focus, ktorý vypracovala pre televíziu Markíza, ukázal, že vyše dve tretiny obyvateľov Slovenska si nepraje, aby sa vláda, ktorá vznikne z parlamentných volieb v roku 2020, opierala o podporu ĽS NS. Výsledky prieskumu prezentovala televízia Markíza v nedeľu v relácii Na telo. Prieskum sa uskutočnil od 8. do 14. apríla 2019, a to na 1 026 responden­toch. Podľa výsledkov by koalícia s Kotlebom prekážala až 67 percentám opýtaných, pričom za by bolo 27 percent. Najviac odporcov, 85,9 percenta, sa našlo medzi voličmi, ktorí v prvom kole prezidentských volieb vyjadrili svoju podporu Františkovi Mikloškovi, hneď za nimi nasledujú prívrženci strany OĽaNO. Naopak, koalíciu so stranou ĽS NS z veľkej časti podporili hlavne samotní podporovatelia strany a voliči Mariana Kotlebu v prvom kole prezidentských volieb, konkrétne 96 percent z nich.

