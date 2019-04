Bašternákov obhajca podáva sťažnosť voči najnovšiemu obvineniu

Právoplatne odsúdenému podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi, ktorého najnovšie obvinili v inej veci z trestného činu krátenia dane a poistného, už bolo toto obvinenie doručené, a to vo štvrtok (25. 4.) do väzenia v Dubnici nad Váhom.

Na druhý deň následne podnikateľ splnomocnil svojho doterajšieho obhajcu Petra Filipa, aby ho zastupoval aj v tomto prípade. „Počas dnešného dňa podám voči obvineniu sťažnosť na príslušný útvar Národnej kriminálnej agentúry (NAKA),“ uviedol v pondelok advokát Filip.

Najnovšie obvinenie voči podnikateľovi bolo vznesené 11. apríla a polícia o ňom následne informovala na svojej sociálnej sieti. Podnikateľ mal v mene spoločnosti podať na Daňovom úrade Bratislava daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie február 2013. Podľa polície však zatajil uskutočnený zdaniteľný obchod spočívajúci v prevode nehnuteľností, bytov nachádzajúcich sa v bytovom komplexe Five Star Residence, pri ktorom skrátil DPH vo výške 200 000 eur.

Ladislava Bašternáka 14. marca právoplatne odsúdil Krajský súd v Bratislave (KS) v kauze neodvedenia dane a poistného na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Odpykať by si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Podnikateľovi zároveň prepadá majetok v prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu. Podnikateľ sa sám prihlásil v bratislavskom Justičnom paláci, aby nastúpil na výkon trestu odňatia slobody. Odtiaľ ho premiestnili do spomínaného väzenia v Dubnici nad Váhom.

Ladislav Bašternák podľa medializovaných informácií prepísal za posledné dva mesiace viaceré nehnuteľnosti na manželku. Ide o apartmánový dom na Donovaloch, dom na Slavíne, byty a nebytové priestory v komplexe Bonaparte, nehnuteľnosti vo Five Star Residence a na Tupého ulici v Bratislave. Prevody majetku podnikateľa predtým, ako prepadol štátu, však možno podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) napadnúť. „Pozreli sme sa už na to, aké sú možnosti, musí byť vymenovaný správca a už je to v rukách správcu,“ doplnil dávnejšie Gál.

V prípade prepadnutia majetku Okresný úrad (OÚ) Bratislava už medzičasom ustanovil správcu konkurznej podstaty. Konkrétne vo veci konkurzného konania bolo Okresnému súdu (OS) Bratislava I 9. apríla doručené oznámenie OÚ Bratislava o ustanovení správcu konkurznej podstaty. TASR o tom vtedy informoval hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.