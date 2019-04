VIDEO: Dzurindovi sa otvára nožík vo vrecku. Podržal Fica

Niekdajší slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda sa zdôveril, že sa na Vianoce 1998 pomodlil, aby vydržal ako predseda vlády aspoň jeden rok. "Aby sa aspoň Slovensko dočkalo pozvánky do EÚ. Keď nás o rok pozvali do únie, v Helsinkách som sa opäť pomodlil. Priznám sa, že som neveril, že vydržím osem rokov vo funkcii premiéra. Bol to malý zázrak, že sa mi podarilo vydržať celé dve funkčné obdobia vo vláde, ktorá bola politicky veľmi rôznorodá," povedal Dzurinda pre TV Pravda.