Za pôrody s tragickým koncom odsúdili troch trnavských lekárov

Najskúsenejší z nich, MUDr. František P., má ísť za prečin ublíženia na zdraví a prečin usmrtenia na 3,5 roka do väzenia, MUDr. Jana Š. dostala dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky a MUDr. Ivan D. ročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky. Obhajca obvineného Františka P. Ján Januška označil rozsudok za zlú správu pre všetkých lekárov na Slovensku. Rozsudok prvostupňového súdu zatiaľ nie je právoplatný.

Lekári boli obžalovaní za pochybenia pri troch pôrodoch, ktoré mali mimoriadne tragické zavŕšenie. Vo všetkých troch bol zainteresovaný František P., ktorý je už na dôchodku.V prvom prípade ešte v roku 2009 najskôr v pôrodnici zomrel plod rodičky Adriany, neskôr aj samotná rodička. Podľa obžaloby lekári nevyužili možnosť prizvať k nej odborníka z oblasti infektológie a nenasadili správnu liečbu v čase, keď bolo možné jej nepriaznivý zdravotný stav zvrátiť. Rodina sa v tejto súvislosti v civilnom konaní domáha náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Lekári boli súdení aj za prípad Kataríny, ktorá v trnavskej pôrodnici v roku 2011 porodila syna Matúša, no ona pôrod neprežila. V tomto prípade už pochybenie lekárov potvrdil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Lekári podľa úradu rodičke včas nediagnostikovali rozsiahle poškodenie maternice a následné masívne krvácanie do brušnej dutiny. Príbuzní od trnavskej nemocnice vysúdili náhradu nemajetkovej ujmy 150-tisíc eur. Ďalší prípad sa týka úmrtia plodu z roku 2010, po ktorom rodička Miriam upadla do kómy, tri mesiace ležala na jednotke intenzívnej starostlivosti a má trvalé následky na zdravotnom stave.

Všetci traja odsúdení lekári mali za sebou množstvo úspešných pôrodov a mali aj dobrú povesť, na čo zareagoval aj sudca Okresného súdu v Trnave. „V tomto konaní sa nehodnotí to, akí ste doktori, či ste dobrí alebo zlí doktori, pretože máte za sebou dlhoročnú prax a ja nemám dôvod pochybovať o vašej profesionálnej zdatnosti, o tom, že ste dobrí lekári. Na druhej strane tie pochybenia, ktoré boli preukázané, nemôžu zostať bez adekvátnej odozvy,“ skonštatoval sudca a zdôraznil, že nešlo o úmyselné činy, ale skutky z nedbanlivosti.