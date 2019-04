Záujem o rekreačné poukaz je veľký, ubytovateľom chýba jednotný systém

Záujem o rekreačné poukazy v regióne Vysokých Tatier je veľký, ubytovateľom však chýba jednotný systém. Vyplýva to z vyjadrení viacerých poskytovateľov ubytovania. Pre náš hotel to znamená zvýšenie práce recepcie, pretože každý zamestnávateľ požaduje niečo iné a nie je to jednotné. Pri forme rekreačných poukazov je potrebné urobiť jednotnú formu, tak pre zamestnávateľa, ako aj pre hotel, uviedol Martin Augustin z recepcie Hotela Bellevue vo Vysokých Tatrách.

Dodal, že každý jeden ich hosť si od nového roka žiadal doklad pre príspevok na rekreáciu. Ďalší problém vidí v tom, že forma platby kartou nie je reálna, pretože terminály v hoteloch nemajú zmluvy so zamestnávateľmi, a tak karty na termináloch, kde je príspevok na rekreáciu, nefungujú. Po skončení pobytu nám potom hostia píšu, že potrebujú doklad o miestnej dani, doklad o potvrdení pobytu, prípadne koľko hostí bolo na izbe atď. Problém rekreačných poukazov je len jeden nie je to jednotné a polovica zamestnancov dostane podklady od zamestnávateľa až po pobyte, uzavrel Augustin.

Výhrady voči systému má aj Peter Červeň, ktorý prevádzkuje dva penzióny v historickej popradskej mestskej časti Spišská Sobota. Momentálne som v rokovaní s agentúrami, ktoré sprostredkujú rekreačné poukazy a nepáči sa mi, že by si mali sťahovať 10 percent z každého poukazu. To sú peniaze, ktoré mali podporiť domáci cestovný ruch, mali ísť do nášho rozpočtu a teraz by som mal časť z nich odovzdať nejakej firme len preto, že si podchytila väčších zamestnávateľov. To sa mi nezdá fér voči poskytovateľom ubytovania, skonštatoval Červeň. On osobne si v minulosti, ešte pred zavedením rekreačného príspevku, sám dohodol podmienky so zamestnávateľom a na základe nich potom ubytoval pracovníkov firmy. Dohodli sme si cenu, ktorá bola akceptovateľná pre obe strany, následne sme my ako ubytovateľ vydali darčekový poukaz, s ktorým sa následne zamestnanec u nás ubytoval. Bolo to transparentné a neprišiel som o žiadnu maržu, zdôraznil Červeň, ktorého už oslovili viaceré sprostredkovateľské agentúry.

Naopak, veľmi pozitívne hodnotí príspevok na rekreáciu Marcela Štefániková, ktorá prevádzkuje Chatu pod Soliskom a Majlátovú chatu na Popradskom plese. Skonštatovala, že tento systém zvýšil počet slovenských turistov a motivuje domácich návštevníkov tráviť aspoň časť dovolenky doma na Slovensku. My to považujeme za správny krok. Väčšinou to funguje tak, že si klienti nájdu ubytovanie u nás sami, rezervujú si to a hneď nás upozornia, že budú požadovať faktúru, aby si mohli uplatniť príspevok od zamestnávateľa. Nespolupracujeme so žiadnou agentúrou, riešime to priamo so zamestnancom, priblížila Štefániková s tým, že od začiatku roka si zhruba štvrtina ubytovaných hostí na týchto dvoch chatách vypýtala potvrdenie pre rekreačný poukaz. Máme veľa zahraničných hostí, Slovákov je asi štvrtina a dá sa povedať, že takmer všetci mali takúto požiadavku na nás, dodala s tým, že nemá výhrady voči súčasnému systému a považuje ho za veľmi jednoduchý.

Naša spoločnosť neuzavrela zmluvnú spoluprácu so žiadnou zo sprostredkova­teľských poukážkových firiem. Rozhodli sme sa takto z viacerých dôvodov. Najvážnejším z nich boli neprimerane vysoké provízie požadované zo strany spomínaných spoločností, skonštatovala riaditeľka obchodu a marketingu Hotel TMR Katarína Lukáčová. Dodala, že ich klienti dostávajú po ukončení pobytu daňové doklady, ktoré ich oprávňujú čerpať na pobyty v hoteloch príspevky od zamestnávateľov, aj pri rezervácii priamo cez predajné kanály. Dokonca sme v online predaji zaviedli pre klienta možnosť upozorniť recepciu hotela na tento zámer, už pri vytvorení rezervácie. Takže už pred príjazdom recepčná vie o požiadavke klienta a môže si hneď pri check-ine potvrdiť meno ubytovaného, ktorý bude čerpať príspevok, a podľa toho pripraviť potrebné doklady, vysvetľuje Lukáčová.

Zároveň dodala, že ich klienti využili túto možnosť už v zimných mesiacoch, ale nárasty pozoruje prevádzkovateľ už aj v mesiacoch apríl a máj. Túto nábehovú fázu sme aj vzhľadom na neskoré interpretácie legislatívnych úprav očakávali. Vysoké množstvo rezervácií s touto požiadavkou od klientov evidujeme už na prvý letný prázdninový mesiac, keď je primárny záujem o akvaparkové hotely, doplnila na záver Lukáčová.