Štúdium s Erasmom v energiou pulzujúcom Paríži

Výmenné programy EÚ pre študentov a učiteľov

Študenti a pedagógovia môžu v súčasnosti využívať program Erasmus+. Ide o program, ktorý funguje od roku 2014 a spája bývalé vzdelávacie programy Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig a Erasmus Mundus. Fungovať by mal do roku 2020. Program poskytuje granty v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu. Záujemcovia môžu do zahraničia vycestovať viackrát, dokopy ich pobyt nemôže presiahnuť 12 mesiacov. Pre študentov v tzv. sektore OVP, čiže v sekcii odborného vzdelávania a prípravy, je určený špeciálny program ErasmusPRO mobility. Sprostredkúva dlhodobé pobyty, ktorých cieľom je študentov vzdelávať cez praktické vyučovanie. Maximálna dĺžka programu je 12 mesiacov.