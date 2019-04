V budúcnosti by mohli praktické sestry pracovať aj v ambulancii pediatra

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru) v súvislosti s umožnením práce v pediatrických ambulanciách aj pre praktické sestry skonštatovala, že rezort vyšiel v ústrety pediatrom. Táto legislatívna zmena podľa slov šéfky rezortu reflektuje na nedostatok sestier s vyštudovaným odborom pediatria a vychádza z praktických skúseností pediatrov.

Doplnila, že novela tiež umožňuje rezidentom v odbore pediatria ostať pracovať v nemocnici alebo v ambulancii. V súčasnosti sa tak podľa jej slov rezident zaviaže tým, že bude zdravotnú starostlivosť poskytovať na dobu piatich rokov. Doplnila, že rovnaký princíp nastavili aj pri rezidentoch špecialistoch.

Kalavská vysvetlila tiež kroky, ku ktorým rezort pristúpil v oblasti prevozu pacientov. „Zvýšili sme počet záchranných zdravotných vozidiel pre sekundárne prevozy o 48, keďže sme zistili, že počet sekundárnych prevozov, čiže medzi nemocnicami, výrazne narastal,“ priblížila. Opatrenie má prispieť aj k urýchleniu prevozu pacientov.

Ďalším výrazným krokom v tejto oblasti je podľa jej slov to, že dopravná zdravotná služba bude po novom patriť pod operačné stredisko a bude poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. „Budeme mať prehľad, kde sa to vozidlo nachádza, bude musieť poskytovať službu 24 hodín denne,“ vysvetlila s tým, že zastropovali aj počet pacientov, ktorých vozidlo môže prevážať na šesť osôb.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je podľa slov predsedu výboru Štefana Zelníka (SNS) pripravený veľmi dobre. „Vieme, že absentuje špecializácia detskej sestry. Pokiaľ by sme zo zákona trvali na tom, že lekár pediater musí mať sestru so špecializáciou detská sestra, keďže to vzdelávanie zaniklo, tak by museli zatvárať ambulancie,“ vysvetlil.

Na otázky ohľadom dopravnej zdravotnej služby odpovedal, že rovnako reflektuje na požiadavky z terénu, aby boli vždy k dispozícii tí, ktorí majú zabezpečovať urgentnú pomoc pacientom a mohli si plniť povinnosť, pre ktorú boli zriadení.

Za problém predložených pozmeňovacích návrhov považuje členka výboru Jana Cigániková (SaS) to, že všetky výrazne zasahujú do poskytovania zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, pričom boli podané pozmeňovacím návrhom poslanca. „Čiže k nim nebolo medzirezortné pripomienkové konanie. Teda to, čo je najväčší problém týchto návrhov je, že tam nie sú vychytané chyby,“ zdôraznila s tým, že takýto postup bol pri praktických zdravotných sestrách aj rezidentoch.

Ku zmenám v súvislosti s praktickými sestrami sa podľa jej slov negatívne vyjadrila aj Európska komisia. „Praktická sestra je problém z hľadiska európskeho práva,“ povedala. Tvrdí, že problém spočíva v tom, že sa v zákone nazývajú sestrami tí, ktorí sestrami nie sú. Uprednostnila by pojem asistenti.