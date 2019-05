Kiska: Členstvo v EÚ a NATO ostávajú pre SR jedinou cestou

Členstvo v Európskej únii (EÚ) a v NATO boli pre Slovensko v roku 2004 jedinou cestou a tou ostávajú aj v roku 2019. Pred slávnostným obedom s ľuďmi, ktorí sa pričinili o vstup Slovenska do týchto organizácií alebo sú zodpovední za reprezentáciu SR v zahraničí, to povedal prezident SR Andrej Kiska.

Podľa Kisku okrem Nežnej revolúcie a vzniku SR neexistujú dôležitejšie dátumy ako vstup do EÚ a NATO(Severoatlan­tickej aliancie). Poďakoval sa preto všetkým, ktorí sa o to pričinili. „Bola to drina, ktorá stála za to,“ konštatoval. Súčasných politikov vyzval, aby ľuďom ponúkli pozitívnu víziu ďalšieho rozvoja EÚ, nebáli sa nahlas hovoriť o NATO a podporovali rozširovanie EÚ.

„Prosperita, demokracia, rešpekt k slobode a dôstojnosti každej ľudskej bytosti sú základom našej spoločnosti vďaka spoločnej Európe a kolektívnej obrane. Na mnohých miestach vo svete, dokonca blízko za našimi východnými hranicami, sú tieto samozrejmosti vzácnou komoditou,“ pripomenul prezident.

Kiska kritizoval, že aj keď väčšina politickej scény členstvo v NATO nespochybňuje na zahraničných návštevách, doma o ňom nehovorí. „Pri takomto prístupe politických lídrov nie je veľkým prekvapením, že na rozdiel od výraznej podpory pre spoločnú Európu posudzujú ľudia členstvo Slovenska v NATO oveľa skeptickejšie,“ konštatoval.

Na slávnostný obed prezident pozval súčasných aj bývalých politikov, diplomatov a osobnosti zahraničnej politiky. Zúčastnil sa na ňom napríklad predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), šéf diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru) a minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Pellegrini: Prvý máj nie je žiadnou socialistickou nostalgiou

EÚ je miestom, kam Slovensko s jeho hodnotami patrí. Uviedol to pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do EÚ premiér Peter Pellegrini (Smer) na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook. Pellegrini dodal, že Únia stojí pred viacerými výzvami, pričom základom má byť podľa neho silný sociálny pilier. Premiér dúfa, že v májových eurovoľbách zvíťazia štandardné politické strany.

„Prvý máj nie je žiadnou socialistickou nostalgiou, ale mimoriadne významným dňom s presahom do budúcnosti. Práve dnes si pripomíname naše 15. výročie vstupu do Európskej únie. Bol to jeden z najdôležitejších dní v modernej slovenskej histórii, pretože sme sa definitívne a naplno začlenili do spoločnosti, kam našimi hodnotami patríme. Nič sa na nich nemení ani dnes,“ povedal Pellegrini.

Danko: EÚ je dobrý projekt, no stále je čo zlepšovať

EÚ je dobrý projekt, no stále je čo zlepšovať. Uviedol to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý zároveň ocenil prínos EÚ pre život občanov SR.

„Presne pred 15 rokmi, v roku 2004, sa začal pre Slovensko písať veľmi úspešný príbeh. Vstupom do Európskej únie sa nám postupne otvorili hranice, začal sa rozbiehať cestovný ruch, otvorili sa možnosti voľnému obchodu, poskytli sa nám nové pracovné možnosti. Veľa vecí sa rozbehlo aj na Slovensku. Vybudovali sa detské ihriská, zrekonštruovali školy a škôlky, mnohé dediny sa pripojili na kanalizáciu. Je faktom, že nám EÚ priniesla veľa pozitív,“ zhodnotil predseda parlamentu.

Na druhej strane je Danko presvedčený, že europoslanci by mali viac riešiť reálne problémy ľudí, napríklad aj v spolupráci s národnými parlamentmi. „Vždy jasne deklarujem, že Európska únia je to najlepšie riešenie pre Slovenskú republiku. Potrebujeme však, aby prišli noví politickí lídri, ktorí nastavia lepšie fungovanie, novú komunikáciu a pripravia reformu Európskej únie,“ uviedol. Apeluje preto na zodpovedný prístup voličov v blížiacich sa eurovoľbách.

Členom Európskej únie sa Slovenská republika stala v roku 2004 spolu s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Maltou, Poľskom, a Slovinskom. Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ vznikla v roku 1999 a jej aktívnym spolutvorcom je od roku 2004 aj Slovensko.

