Vily pre najvyšších politikov štát najprv odkúpi

Premiér by mal bývať vo vile na Mudroňovej 47 v Bratislave.

Premiér by mal bývať vo vile na Mudroňovej 47 v Bratislave. Autor: Ľuboš Pilc , Pravda

Adresy, kde by mali bývať predseda parlamentu a premiér, sú už známe. Rezort diplomacie im našiel nové bývanie v lukratívnej časti bratislavského Starého Mesta. Budovy zatiaľ voľné nie sú, prenajaté ich majú veľvyslanci. Miesto pre novú prezidentku ministerstvo vyberie až po inaugurácii Zuzany Čaputovej.

Trojlístku najvyšších ústavných činiteľov vyplýva právo na bezplatné užívanie bytu zo zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Byty by mali mať vybavené tak, aby v nich mohli dôstojne prijímať aj zahraničné návštevy. Podobné riešenie je v zahraničí bežnou praxou. V súčasnosti štátne bývanie využíva iba prezident Andrej Kiska, predseda parlamentu Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini majú súkromné byty.

Návrh na trvalé bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov, ktoré bude platiť štát, predložil rezort diplomacie do pripomienkovacieho konania. Predsedovi vlády navrhuje vilu na Mudroňovej 47 a šéfovi parlamentu dom na Gorazdovej 27. Obe nehnuteľnosti sú vo vlastníctve štátnej akciovky Správa služieb diplomatickému zboru (SSDZ), do konca tohto júna by ich mal odkúpiť štát. Cena bola určená na základe znaleckých posudkov, rezidencia na Mudroňovej bola ocenená na 4,24 milióna eur, druhá nehnuteľnosť na 2,59 milióna eur.

„Objekty na Gorazdovej 27 a Mudroňovej 47 sú momentálne prenajaté na základe platných nájomných zmlúv významným klientom – veľvyslanectvu Japonska a veľvyslanectvu Kórejskej republiky, pričom ich užívajú ako svoje rezidencie priamo veľvyslanci. V prípade schválenia predkladaného materiálu budú uskutočnené rokovania s nájomcami s cieľom predčasne ukončiť nájomné zmluvy dohodou zmluvných strán. Konkrétne témy rokovaní je v tomto momente predčasné komentovať," uviedla Kristína Droppová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa SSDZ. Dom na Gorazdovej je zazmluvnený do konca roka 2019, vila na Mudroňovej do 31. júla 2020.

„Cieľom pripravovaných opatrení je trvale zabezpečiť nehnuteľnosti s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov, ktoré spĺňajú tak bezpečnostné, ako aj reprezentatívne účely. Pre predsedu NR SR, ako aj predsedu vlády budú v budúcnosti slúžiť nehnuteľnosti, ktoré sú momentálne vo vlastníctve spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.¤s., ktorej stopercentným akcionárom je ministerstvo zahraničných vecí," reagovala hovorkyňa premiéra Patrícia Macíková. Na otázku, či by chcel predseda vlády bývať na Mudroňovej, neodpovedala.

Súčasný predseda parlamentu by sa už nesťahoval. „Predseda NR SR Andrej Danko nevyužíva a ani nikdy nevyužíval štátne peniaze určené na bývanie predsedu parlamentu. Až do konca volebného obdobia bude bývať na vlastné náklady. Zároveň je ale presvedčený, že budúci predseda parlamentu by mal mať, tak ako je v zahraničí bežným štandardom, zabezpečené dôstojné ubytovanie," priblížil Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

Predseda parlamentu by mal bývať v dome na Gorazdovej 27 v Bratislave. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Kde bude bývať novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová, nie je známe, Kancelária prezidenta informovala, že sa témou bude zaoberať až v lete po Čaputovej inaugurácii, ktorá je naplánovaná na 15. júna 2019.

Na potrebu rezidencií, ktoré by hlavným ústavným činiteľom zabezpečil štát, v minulosti upozornil šéf Smeru a expremiér Robert Fico. Ten býva v byte v komplexe Bonaparte, ktorý patril podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi, odsúdenému za daňový podvod. Fico už dlhšie čelí otázkam novinárov, kde sa z tohto komplexu odsťahuje. Politik v minulosti tvrdil, že nájsť primerané bývanie v hlavnom meste nie je jednoduché.

Svoj byt v novostavbe Zuckermandel už vysvetľoval aj premiér Peter Pellegrini (Smer). Kúpil si ho pred rokom za vyše 400-tisíc eur. V parlamentnom výbore pre nezlučiteľnosť funkcií Pellegrini dokladoval, ako financoval luxusné bývanie s panoramatickým výhľadom na Dunaj. Trvalým štátnym bývaním najvyšších predstaviteľov by sa vyriešila aj ich bezpečnosť. V čase, keď Pellegrini šéfoval parlamentu, mu vykradli vilu pod Slavínom.

Kde momentálne býva predseda Národnej rady Andrej Danko, nie je jasné. Nehnuteľností vlastní viac. Okrem rodinného domu v obci Miloslavov v Seneckom okrese si kúpil za pol milióna eur vilu v tichej časti bratislavskej Dúbravky, ktorú momentálne rekonštruuje.

Za štátne peniaze je momentálne ubytovaný len prezident Andrej Kiska. Obýva trojizbový byt s terasou v Čmelovci vo vládnej ubytovni na Bôriku. Štát jeho byt stojí mesačne okolo 1 300 eur. Na začiatku svojho mandátu Kiska býval v rodinnom dome v Ivanke pri Dunaji neďaleko Bratislavy. Presťahovať sa musel kvôli tomu, že tam nemali kde umiestniť unimobunku pre prezidentskú ochranku.