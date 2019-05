Matovič: Ukáže sa, či je Kiska zbabelec alebo chlap. Podľa Beňovej prezident nevie, čo chce

V čom vidia nedostatky ohlásenej politickej strany prezidenta Andreja Kisku? Podľa Beňovej Kiska nemá politickú líniu a nevie, čo chce. Matovič zase verí, že prezident nebude zbabelec, ale chlap, a nebude si „vyťahovať čerešničky“ z iných strán a svoju politiku nepostaví na tom, že iným subjektom preberie kvalitných ľudí. Politici sa dotkli aj otrasov na domácej politickej scéne. Matovič naznačil, že rokuje s KDH a SMK o volebnej spolupráci. Monika Beňová v súvislosti so špekuláciami o spolupráci Smeru s extrémistickou ĽS NS zdôraznila, že by to bolo pre ňu nepredstaviteľné a v strane sa o takejto možnosti ani nehovorí. Témou boli aj eurovoľby. Boja sa kandidáti toho, že Európsky parlament ovládnu extrémisti? Pozrite si diskusnú reláciu Ide o Pravdu so Zuzanou Martinákovou.